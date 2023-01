Ausbildung zum Tourguide auf dem Fahrrad

Von: Simone Benninghaus

Teilen

Der ADFC Meinerzhagen möchte seine Mitglieder zu Tourguides ausbilden. © © Andreas Rother

Seminar zur Ausbildung zum Tourguide findet für ADFC-Mitglieder im April in Meinerzhagen statt.

Meinerzhagen – Der Name sagt es schon: Die Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs haben eine Passion: die Mobilität auf dem Rad. Dabei wollen sie nicht nur alleine im Alltag oder in der Freizeit in die Pedale treten, sondern auch Touren mit dem Rad anbieten. Eine Ausbildung zum Tourguide findet daher im April in Meinerzhagen für ADFC-Mitglieder statt.

Dass ausgerechnet die Volmestadt als Seminarort ausgewählt wurde, darüber freut sich auch der Sprecher der Ortsgruppe Holger Körby. „Wir sind ja noch eine junge Ortsgruppe und haben viele Mitglieder, die an der Ausbildung teilnehmen möchten. Daher hat sich Meinerzhagen als Seminarort einfach angeboten“, erklärt er und zeigt sich zugleich dankbar, dass die drei Seminartage im Meinerzhagener Ratssaal abgehalten werden können.

Das Programm für das Wochenende von Freitag, 21. April, bis Sonntag, 23. April, ist thematisch reich gefüllt. Wie verhalten sich Radfahrende im Verkehr am besten? Welche zielgruppenspezifischen Anforderungen gibt es bei Radtouren? Wie arbeitet man eine Radtour am besten aus und nutzt dabei topografische Karten und geografische Koordinaten? Welche Regeln gibt es für das Radfahren in der Gruppe? All das sollte ein Tourguide wissen. Er hoffe auch auf viele praktische Tipps, freut sich Holger Körby auf das Seminarwochenende.

Holger Körby: Vorsitzender des ADFC Meinerzhagen © Privat

Die Mitglieder der ADFC-Ortsgruppe Meinerzhagen sind natürlich häufig auf zwei Rädern unterwegs, für Radfahrer wollen sie in der Rad-Saison in diesem Jahr aber auch geführte Radtouren anbieten. „Im Rahmen des Stadtradelns haben wir das im letzten Jahr schon gemacht. Das möchten wir in diesem Jahr gern wieder anbieten.“

Im Mai, wenn die Stadtradeln-Aktion wieder startet, soll es daher auch seitens des ADFC wieder Radtouren geben. Dabei soll dann auch auf die unterschiedlichen Schwierigkeitsklassen geachtet werden. Für Holger Körby ist Radfahren kein neues Hobby: „Ohne Antrieb ging es früher als Jugendlicher schon vor allem um die Lister, da ist es flach“, schmunzelt er. Seitdem aber Pedelecs Hochkonjunktur haben, sei Radfahren allgemein wieder „ein Riesenthema“. Und Dank des elektronischen Antriebs seien für Radfahrer auch die Sauerländer Höhen kein Problem mehr. Wohl aber die Voraussetzungen für sicheres Radfahren.

Daher und natürlich auch hinsichtlich des Klimaschutzes spiele für die heimische ADFC-Ortsgruppe auch das Thema Radwege und der Ausbau des Radwegenetzes eine Rolle.