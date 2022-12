Behindertenwerkstatt stellt sich gegen Vorurteile und sucht neue Arbeit

Von: Sarah Lorencic

Behindertenwerkstätten stehen derzeit massiv in der Diskussion. Der Vorwurf: schlechte Bezahlung und mangelhafte Inklusion. Kritiker fordern die Abschaffung der Werkstätten. In Valbert kann man das nicht ganz nachvollziehen und wendet sich mit einem Aufruf an potenzielle Auftraggeber. Denn die Arbeit bricht weg.

Valbert – Silvie Lammert ist hoch motiviert. Genauso wie eigentlich alle, die im Blindenwerk Westfalen in Valbert arbeiten. Der Großteil der Mitarbeiter lebt im angrenzenden Wohnheim und verbindet den Alltag mit der Arbeit. Die anderen werden morgens mit einem Fahrdienst gebracht und nachmittags wieder abgeholt. Gemeinsam haben alle Mitarbeitenden, dass sie blind sind und eine Behinderung haben.

Von 8 bis 16 Uhr ist in der Werkstatt Schicht. Acht Stunden wird allerdings nicht gearbeitet. Integriert ist ein Mittagsessen mit anschließender Pause sowie Therapie-Anwendungen für die mehr als 50 Beschäftigten. In den einzelnen Räumen stehen mitunter Massagesessel zur Entspannung, die gerne genutzt werden.



Zu Besuch in der Werkstatt

Ansonsten wird fleißig gearbeitet. Silvie Lammert hat ihre Lieblingsarbeiten, zeigt heute aber wie sie den Deckel für Gasflaschen mit einer Lasche verbindet. So bleibt der Schraubverschluss immer ander Gasflasche. 40 000 in der Woche schafft das Team in der Werkstatt. „Wir sind so schnell, dass man uns Vorräte schickt“, erzählt die 30-Jährige. „Aber die sind auch schon fertig.“



Es gibt nicht mehr viel zu tun. Eine Firma, die vor allem das Hauptwerk in Hagen beauftragte, hat seine Produktion ins Ausland verschoben. 30 Mitarbeiter hatten plötzlich nichts mehr zu tun. Seitdem wird Arbeit unter den beiden Werken aufgeteilt, wie Elisabeth Sachs, Leiterin der Werkstatt, sagt.



Julia Ballhause beweist, dass man auch blind nähen kann – mit etwas Übung. © Sarah Lorencic

Welche Firmen hinter den Aufträgen stecken, darf nicht ohne Weiteres veröffentlicht werden. Zu groß ist die Sorge. Zum einen, weil Produktionen in Werkstätten in Verruf geraten sind, zum anderen weil die meisten Firmen aus der Region Zulieferer sind und die großen Firmen einen Verlust ihres Qualitäts-Images befürchten. Es sind große namhafte Firmen, die in Valbert Kleinigkeiten produzieren lassen. Vor allem sind es Montage- und Verpackungsarbeiten für die Industrie. Beispielsweise das Zusammenstellen, Abzählen und Verpacken von Montagezubehör für die Solarbranche, aber auch viel für die Autoindustrie.



Die Vorurteile sind da, weiß auch Elisabeth Sachs. Dabei weiß sie, dass die Mitarbeiter trotz Blindheit und teilweise mehrfacher Behinderung die Arbeiten so sorgfältig machen wie kaum jemand. Nämlich genau aufgrund ihrer Beeinträchtigung. Die anderen Sinne der Menschen sind viel stärker ausgeprägt. Sie fühlen sofort, wenn sich die gewohnten Teile verändert haben, wenn sie mehr wiegen oder wenn das Material von Tüten dünner ist. Hin und wieder macht die Werkstatt die Firmen auf Produktionsfehler aufmerksam, die im Unternehmen nicht aufgefallen sind.



Und die Mitarbeiter sind schnell. Sie arbeiten unter Druck sogar noch besser, sagt Elisabeth Sachs. Was die Werkstattmitarbeitenden aber nicht ertragen, ist Langeweile. Die versucht man mit Quizfragen zu überbrücken oder mit Spielen. Aber eigentlich wollen alle arbeiten. Und: „Ich habe auch Lust auf was Neues“, sagt Silvie Lammert.



Silvie Lammert hat sehr viel Spaß an ihren Aufgaben in der Blinden-Werkstatt, wie sie selbst sagt. Wenn nichts zu tun ist, langweilt sie sich – wie alle. Über neue Aufgaben würde sie sich sehr freuen. © Sarah Lorencic

Auch Julia Ballhause arbeitet gerne in der Werkstatt. Bei der gebürtigen Plettenbergerin wurde 2007 ein Gehirntumor festgestellt. Seitdem ist sie blind und hat gelernt, damit umzugehen. Sie arbeitet am liebsten kreativ, stellt gerne Postkarten her oder hilft derzeit dabei, Bommel an Mini-Mützen zu nähen, die als Eierwärmer dienen. In diesem Fall ist die Aidshilfe der Auftraggeber und erlaubt ist in diesem Fall ein Markenlabel im Eierwärmer. Die Nähte sind gerade, die Stiche regelmäßig. Kaum zu glauben, dass Blinde solche Arbeiten verrichten können. Alles eine Sache der Übung, sagt die 22-Jährige dazu.



Für Schwerstbehinderte gibt es noch einen gesonderten Bereich mit noch intensiverer Betreuung. Auf drei Mitarbeiter kommt eine Hilfe – ein „sehr guter Schlüssel“, sagt Sachs. Die Betreuer helfen den Menschen, sich selbst zu helfen mit individuell angepassten Arbeitsplätzen und Werkzeugen.



„Jeder Mensch braucht eine Aufgabe“, sagt die Werkstattleiterin. Jeder möchte am Tag etwas schaffen und einen „Platz in der Gesellschaft“ haben. Elisabeth Sachs streitet nicht ab, dass manche Werkstätten an vielen Stellen immer noch Ausbeutung sind. Die Werkstatt ist für die meisten aber vor allem ein Ort der Zusammenkunft, weshalb sie bleiben wollen. Einige waren bereits auf dem ersten Arbeitsmarkt beschäftigt und kamen zurück. Wieder andere, sagt Elisabeth Sachs auch, haben den ersten Arbeitsmarkt als Ziel Doch Inklusion bleibt noch immer schwierig. In der Werkstatt ist alles auf Blinde ausgerichtet, es gibt Fallschutze vor Treppen, Handführungen an jeder Wand und eine passende Betreuung. Es ist für viele ein geschützter Raum – auch vor dem Gefühl, nicht in Gesellschaft – und Arbeitswelt – zu passen.



Deutschlandweit werden etwa 320 000 Menschen mit Behinderung in Werkstätten beschäftigt – ohne Anspruch auf Mindestlohn. Im Durchschnitt verdienen sie dort etwa 220 Euro im Monat, so die jüngste Studie des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Die Werkstätten sind verpflichtet, 70 Prozent vom Arbeitsergebnis an die Mitarbeitenden auszuschütten.



Aber ist die Arbeitswelt bereit für Menschen mit Behinderung? Elisabeth Sachs sieht noch viele Barrieren, wenngleich auch sie findet, dass Behinderte mit Nicht-Behinderten integriert werden müssten. Für viele ist der Schritt zu schwer, wie sie weiß. Für viele ist der Sprung gar nicht möglich – aus vielen verschiedenen Gründen.



Behindertenwerkstätten sind ein Niedriglohnsektor, mit dem sich Unternehmen aus der Verantwortung kaufen, mehr echte Inklusion in ihren Betrieben einzuführen. Wie Elisabeth Sachs auch weiß, müssen Unternehmen, die keine Behinderten beschäftigen eine Ausgleichsabgabe leisten. Arbeitgeber müssen je nach Mitarbeiterzahl einen bestimmten Anteil schwerbehinderter Mitarbeiter beschäftigen. Geben sie Arbeit an Werkstätten ab, verfällt diese Abgabe. Ansonsten fallen bis zu 320 Euro für jeden nicht besetzten Platz an. Wer trägt also Schuld? Wer ist in der Verantwortung?



Es ist ein schwieriges Thema, das viel Sensibilität bedarf, aber vor allem die Bedürfnisse der Behinderten beachten muss. Und viele fühlen sie am wohlsten in einer Werkstatt, weiß Sachs. Denn was die Gesellschaft noch nicht ermöglicht, versucht die Werkstatt auszugleichen. Unter den Bedingungen des Systems.