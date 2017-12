In Breitband-Ausbau in Meinerzhagen kommt Bewegung

Bewegung in Sachen Breitband-Ausbau: Innerhalb der nächsten zwei Jahre sollen Industriegebiete versorgt werden, auch in Privathaushalten soll das Surfen schneller gehen.

Meinerzhagen - Langsame oder fehlende Internetverbindungen sind ein Problem. „Dass jetzt etwas passiert, ist zu begrüßen, wenn wir als Wirtschaftsstandort weiter nach vorne kommen wollen“, verdeutlichte Ausschussvorsitzender Rainer Schmidt noch einmal die Dringlichkeit dieses Bereichs, nachdem Tilo Deckert, Breitbandkoordinator des Märkischen Kreises, am Donnerstag den Ausschuss für Wirtschafts-, Struktur- und Tourismusförderung über den Stand der Dinge in Sachen Breitbandausbau informiert hatte.

„Der Markt ist interessanter geworden“, stellte Deckert fest. Daher hoffe er, dass die Versorgungsqualität in Wohn- und Gewerbegebieten in den nächsten zwei Jahren gesteigert werden könne. Geplant sei, alle Ortschaften mit mehr als zehn Haushalten besser zu versorgen. Für Industriegebiete gelte, dass hier mindestens drei Betriebe angesiedelt sein müssten.

Deckert erläuterte im Ausschuss, wie die Förderprogramme genutzt werden sollen. Er hoffe, dass bis Weihnachten der positive Bescheid für das regionale Wirtschaftsförderprogramm vorliege und es dann zur Vertragsunterzeichnung mit dem Netzbetreiber komme, damit im Januar 2018 der Breitbandausbau für eine bessere Versorgung der Gewerbegebiete beginnen könne. Geplant sei für den Märkischen Kreis eine Ausbauzeit von maximal 24 Monaten: „Wir hoffen, dass es etwas zügiger geht.“

Auch in Privathaushalten soll das Surfen im Internet schneller werden. Allerdings habe der Netzbetreiber einen eigenwirtschaftlichen Breitbandausbau in Teilbereichen des Märkischen Kreises angekündigt, was zu einer Reduzierung der Fördermittel führen könnte.

Um dies zu verhindern, habe der Märkische Kreis entschieden, den Teilnahmewettbewerb neu zu starten. Dieser sieht vor, dass zum ersten Angebot ein zweites abgegeben werden soll, das einen Vollausbau (100 Megabit) vorsieht. Damit bestehe die Möglichkeit, mit den zugesagten Fördermitteln einen höherwertigen Breitbandausbau zu erreichen.

„Der Märkische Kreis erhofft sich, dass der Netzbetreiber den Eigenausbau nicht vornimmt, sondern sich an der Ausschreibung beteiligt, um den Ausbau der gefördert vorzunehmen“, erläuterte Deckert. Die Frist ende Anfang Februar nächsten Jahres. Mit endgültigen Entscheidungen rechnet Deckert im Frühjahr, im vierten Quartal des nächsten Jahres könnte dann mit dem Breitbandausbau in den Wohngebieten begonnen werden.