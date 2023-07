Wochenmarkt: Aus dem Kriegsgebiet in den Brotstand

Von: Sarah Lorencic

Auf dem Wochenmarkt steht der Bäcker-Stand des Traditionsunternehmens Artur Müller aus Schwelm jeden Freitag. Ewgenij Babich verkauft seit drei Monaten Brot, Brötchen, Streuselkuchen und mehr. Er will Fuß fassen in Deutschland, solange er nicht zurück in die Ukraine kann. © Lorencic

Er will Fuß fassen in Deutschland und dafür natürlich auch arbeiten: Ewgenij Babich kam vor zehn Monaten aus dem ukrainischen Cherson, um seine Familie in Sicherheit zu bringen.

Meinerzhagen – Zugegeben, er spricht kaum ein Wort Deutsch. Aber das hält Ewgenij Babich nicht davon ab zu arbeiten – wohl gemerkt auf dem Wochenmarkt in einem Verkaufsstand der Brotbäckerei Müller mit Sitz in Schwelm.

„Natursauerteig“, sagt der 46-Jährige, der vor zehn Monaten aus der ukrainischen Stadt Cherson mit seiner Frau und zwei Kindern geflüchtet ist. Seit drei Monaten verkauft er Brote und Streuselkuchen der Bäckerei, die in dritter Generation nach traditionellen Rezepten in einem historischen, gemauerten Steinofen in Schwelm unverändert handwerklich backt.

Die Ur-Kultur des Natursauerteiges stammt aus dem Gründungsjahr 1920. Genau wie früher wird ein Stück des Brotteiges für den nächsten Tag zurückgelassen. Und so ist alles eins, so steckt Vergangenheit in der Gegenwart und in der Zukunft. Den Zweiten Weltkrieg hat der Natursauerteig in sich und nun auch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Und bis dieser vorbei ist, will Ewgenij Babich Brot verkaufen, um sein Leben selbst in die Hand zu nehmen.

Aus dem Steinofen kommen die Natursauerteigbrote. Die Ur-Kultur des Natursauerteiges stammt aus dem Gründungsjahr 1920. © Lorencic, Sarah

Auf dem Wochenmarkt in Meinerzhagen steht Imker Andrey Chagochkin gleich neben dem Müller-Stand. Er hilft beim Übersetzen – sowohl dem Ukrainer als auch den Kunden. Aber mittlerweile kann Ewgenij Babich die Produkte schon gut verstehen. Zu den Spezialitäten der Bäckerei gehören original schlesische Backwaren, insbesondere die schlesischen Natursauerteig-Roggenbrote, aber auch die original schlesischen Butterstreuselkuchen. Viel mehr kann Ewgenij Babich mit seinen Kunden noch nicht sprechen, lernt aber im Alltag immer mehr die Sprache.

In Deutschland, sagt er, fühlt er sich gut. „Es ist ruhig hier“, sagt er, wie der Imker übersetzt. Ob er sich hier sicher fühlt? „Da“, sagt er klar und deutlich, das russische Wort für „Ja“. Seinen Freunden und Verwandten, die noch in der Ukraine sind, ergeht es anders. Kontakt habe er noch und „es geht ihnen nicht gut“.

Cherson liegt mitten im Katastrophengebiet, in dem durch russischen Beschuss der Damm zerstört wurde. In diesen Tagen hört man viele Nachrichten aus der Region. Auch solche, die besagen, dass die Streitkräfte der Ukraine die russische Armee zurückdrängen. „Besetzt, befreit, beschossen“, schreibt die Zeit. „Zwei Tote durch russischen Beschuss im Flutgebiet“, titelt Deutschlandfunk. Schwer zu ertragen sind die Nachrichten für den Mann aus Cherson. „Krieg ist Krieg“, sagt der Ukrainer. Er soll endlich vorbeigehen. Dann, so folgt wieder ein klares „Da“, will er mit seiner Familie wieder zurück in die Ukraine.

Streuselkuchen mit verschiedenen Obstfüllungen nach schlesischem Originalrezept. © Lorencic, Sarah

Auf dem Markt, wenn er arbeitet, ist er abgelenkt. Sieht meist in fröhliche, gut gelaunte Gesichter, immer wieder kommen auch Landsleute bei ihm ein Brot kaufen. Der 46-Jährige fährt nicht nur den Meinerzhagener Wochenmarkt an, sondern auch den in Marienheide, Lüdenscheid und Essen-Kettwig. Dafür steht er jeden Morgen um 5 Uhr morgens auf, verlässt das Haus, noch bevor seine Kinder zur Schule gehen, und macht sich Tag für Tag auf den Weg. Jeden Tag auch in der Hoffnung, dass es bessere Nachrichten gibt aus der Heimat.