Aus für den Sirenenalarm auch in Meinerzhagen

Von: Florian Hesse, Maximilian Birke

Sirenen sollen ab 2024 nicht mehr heulen, um zu einem Feuerwehreinsatz zu alarmieren. © Jan Woitas

Ein Erlass des Landes sieht die Nutzung von Sirenen für Feuerwehren ab 2024 nicht mehr vor.

Meinerzhagen – Ab dem 1. Januar wird es für Feuerwehren bei der Alarmierung eine Änderung geben. Grund dafür ist ein Runderlass des Landesinnenministeriums, in dem den Kreisen und Kommunen empfohlen wurde, zukünftig auf den Alarmierungsweg per Sirene für die Feuerwehren zu verzichten.

Was ist eigentlich Hintergrund des Erlasses? „Die Warnung der Bevölkerung spielt im Bevölkerungsschutz eine zentrale Rolle. Die mehr als 6000 Sirenen in Nordrhein-Westfalen und deren Warnsignale sind dabei der primäre ,Weckruf’ zur Warnung der Bevölkerung, da sie unabhängig von der individuell zur Verfügung stehenden Technik wahrgenommen werden können“, teilt eine Sprecherin des Landesinnenministeriums auf Nachfrage mit. „Aus diesem Grund sind die Sirenen in Nordrhein-Westfalen ein wesentlicher Baustein unserer Warninfrastruktur und müssen zweifelsfrei dem alleinigen Zweck zur Warnung vor Gefahren und Katastrophen zugeordnet werden können. Das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen hat den Kommunen daher durch Erlass vom 23. Januar 2023 empfohlen, dass das Ertönen der Sirenensignale zur Warnung der Bevölkerung mit einem Alleinstellungsmerkmal versehen sein sollte, damit im Sinne einer landeseinheitlichen Krisenvorsorge Fehlinterpretationen von Warn- und Alarmierungssignalen vermieden werden.“

Meinerzhagens Feuerwehrchef Christian Bösinghaus kann das nachvollziehen. In einem ernsthaften Krisenfall könne innerhalb der Bevölkerung möglicherweise nicht unterschieden werden, ob es sich beim Sirenen-Ton um einen Feuerwehralarm oder eine Bevölkerungswarnung handele, auch wenn sich die Signale akustisch unterscheiden. Während ein schnelles Auf- und Abschwellen die Bevölkerungswarnung signalisiert, wird die Feuerwehr durch drei lang gezogene (rund 15 Sekunden) Warntöne alarmiert, die durch kurze Pausen unterbrochen sind.

Während beispielsweise sein Werdohler Kollege André Dreweck befürchtet, dass die Einsatzalarme einzelne Kameraden nicht erreichen könnten, wenn sie möglicherweise ihren Meldeempfänger oder ihr Handy nicht unmittelbar bei sich tragen oder die Geräte sich in einem Funkloch befinden, betrachtet Christian Bösinghaus dies als weniger problematisch. Sirenen seien „Relikte der Vergangenheit“, sagt der Meinerzhagener Stadtbrandinspektor, sie hätten mit der heutigen Vorgehensweise bei Alarmierungen nichts mehr zu tun. Bösinghaus weist auf das neben den genutzten Meldeempfängern existierende redundante Alarmierungssystem hin. In der Leitstelle werde bei der Benachrichtigung auch das System Divera 24/7 angewandt, das Einsatzkräfte auf ihrem Smartphone erreicht und bei dem sofort ablesbar ist, wer den Alarm bestätigt hat und verfügbar ist. Zudem solle darüber hinaus die Ausstattung aller Einsatzkräfte mit Meldeempfängern kontinuierlich ausgeweitet werden. Die bestehende Vakanz der Sirene könne auf diese Weisen „mehr als wett“ gemacht werden, ist sich Bösinghaus sicher.

Egal ob ältere Motorsirenen (links) oder neuere elektronische Anlagen: Sie alle sollen ab 2024 nicht mehr zur Alarmierung der Feuerwehren eingesetzt werden. © DPA

Der kontinuierliche Ausbau der Versorgung mit Meldeempfängern sei im Übrigen auch Teil des 2021 aufgestellten Brandschutzbedarfsplans. Dieses Ziel habe demnach also schon bestanden, als die jetzige geplante Änderung noch gar nicht absehbar gewesen sei.

Auch das Landesinnenministerium teilt dazu mit, dass die fachliche Auffassung, die dem Runderlass zugrunde liegt, durch den Verband der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen geteilt wird, der eine gleichlautende Empfehlung ausgesprochen hat und sich für die landeseinheitliche Abschaffung der Sirenenalarmierung für Einsatzkräfte einsetzt.

Wenn die Sirene geht, kann jeder hören: Die Feuerwehr rückt aus. Dass mit dem Abschalten der Sirene nun auch die ehrenamtliche Arbeit Feuerwehr aus der Wahrnehmung der Bevölkerung verschwinden könnte, davor hat der Meinerzhagener Wehrleiter keine Sorge – auch wenn es natürlich wichtig sei, auf die Arbeit aufmerksam zu machen – bei den Berufsfeuerwehren auch in Bezug auf den Fachkräftemangel und bei den Freiwilligen Feuerwehren, um trotz zunehmender Individualisierung Mitglieder zu gewinnen. Dafür gebe es jedoch andere Möglichkeiten als das Heulen der Sirenen, spricht Stadtbrandinspektor Christian Bösinghaus auch das Thema Öffentlichkeitsarbeit an, bei dem auch soziale Medien eine Rolle spielten. „Ich glaube daher nicht, dass wir weniger wahrgenommen werden, wenn es keinen Sirenenalarm mehr gibt“, so der Meinerzhagener Wehrleiter weiter.

Dass die Sirenenalarmierung für Feuerwehren abgeschaltet wird, heißt übrigens nicht, dass in die Infrastruktur keine Investitionen mehr erfolgen: „Mit Blick auf die herausgehobene Bedeutung der Warnung der Bevölkerung durch Sirenen fördert die Landesregierung den Ausbau der Sireneninfrastruktur durch die kommunalen Aufgabenträger alleine in diesem Jahr mit einer Sonderförderung in Höhe von insgesamt 10 Millionen Euro“, heißt es daher aus dem Innenministerium.