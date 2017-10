Kultur vorübergehend auch ohne Stadthalle machbar

Meinerzhagen - Ab Herbst 2018 werden für die Stadthalle keine Belegungswünsche mehr berücksichtigt. Hintergrund ist die geplante Sanierung des größten Veranstaltungsortes im oberen Volmetal.

„Wohin ausweichen?“, wird sich beispielsweise der KuK-Verein fragen. „In die Aula des Evangelischen Gymnasiums“, könnte eine Antwort lauten.

Auf dem Bamberg jedenfalls ist die grundsätzliche Bereitschaft vorhanden, den Kulturschaffenden in der Stadt zu helfen. Das betonte der stellvertretende Schulleiter Eckhard Kessler: „Als die Diskussionen um die Stadthalle starteten, haben wir sofort gesagt, dass wir einspringen werden, wann immer es geht. Wir sind schließlich eine Schule der Stadt.“

Kessler machte allerdings auch deutlich, dass es Grenzen gibt: „Wir können mit der Aula nicht immer sehr langfristig planen, weil sie natürlich für Schulveranstaltungen genutzt wird.“ Sollten von der Stadt oder dem KuK-Verein also Terminwünsche an das EGM herangetragen werden, bedürfe es einer genauen Abstimmung. „Und dabei hat unser schulischer Betrieb natürlich Priorität“, betonte Kessler.

Ob Theaterproben, Aufführungen, Chorkonzerte und Proben, Orchester-Termine oder Unterricht – die Aula spielt im Gymnasium eine wichtige Rolle. Mit ihren etwa 300 Plätzen ist sie hinter der Stadthalle einer der größten Veranstaltungsorte in der Stadt und damit auch geeignet für größere Veranstaltungen. Das gilt auch für die Technik, die auf einem sehr guten Standard ist. „Was die Ton-, Licht- und Videotechnik angeht, verfügen wir über eine breite Ausstattung. Wir können in der Aula vieles machen“, weiß Lehrer Thomas Erdmann, am Gymnasium zuständig auch für den kulturellen Sektor. Erdmann schränkt allerdings ein, dass man sich nicht auf wirklich professionellem Niveau bewege. Ein Beispiel: „Einige Bands wollen Mischpulte von bestimmten Firmen – da müssten wir dann passen.“ Allerdings sei die fünfköpfige Schülergruppe, welche die Technik betreue, durchaus in der Lage, von Video-Projektionen auf der Rückwand der Bühne bis zur Beleuchtung so manches zu ermöglichen. Ob diese Gymnasiasten auch bei externen Veranstaltungen die Technik bedienen können, bedarf aber der Abstimmung zwischen Hausherr und Veranstalter. Erdmann: „Das sind schließlich Schüler – und der Unterricht geht vor.“

Fazit der Überlegungen am Gymnasium: Die Aula ist geeignet für bestimmte Veranstaltungen, es gibt allerdings in jedem Einzelfall Diskussions- und Abstimmungsbedarf. Erdmann: „Das ist keine Halle, die frei verfügbar ist. Sie ist in unseren Schulunterricht integriert.“ Am Willen und der Bereitschaft, mit dem 300-Personen-Saal auszuhelfen, mangelt es allerdings nicht.

Was die Kultur in einem begrenzten Zeitraum ab Herbst 2018 im „Aktionsbereich“ von KuK in Meinerzhagen und Kierspe angeht, gibt es allerdings weitere Veranstaltungs-Alternativen: Die Valberter Ebbehalle, die noch zu renovierende Villa im Park, das PZ der Gesamtschule Kierspe und die Historische Brennerei Rönsahl sind weitere „Heimstätten“ für Kultur, wenn die Stadthalle renovierungsbedingt ausscheidet.