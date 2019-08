Kinderschützenfest in Börlinghausen: Neue Regenten gesucht 

Börlinghausen – In zwei Wochen und fünf Tagen fällt der Startschuss zum Kindeschützenfest in Börlinghausen. Am 24. und 25. August findet das traditionelle Kinderschützenfest statt.

Das amtierende Königspaar mit Luiz Laqua (9) und Lia.Marleen Przyluski (7) laden gemeinsam mit dem Vereinsvorstand ein zum gemeinsamen Fest.

Am Samstag, 24. August, startet um 14 Uhr unter der musikalischen Begleitung des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Marienheide, der Umzug durch das Dorf. „Wir versammeln uns am Haus des Königs um ihn, zusammen mit seiner Königin, abzuholen und zum Schützenplatz zu geleiten. An der Residenz des Königpaares werden Getränke ausgegeben und alle Kinder erhalten eine mit Süßigkeiten gefüllte bunte Tüte“, informieren die Schützen über den zeitlichen Ablauf.

Auf dem Festplatz wird die Kinderbelustigung, bei der auch Preise gewonnen werden können, mit folgenden Attraktionen eröffnet: Hüpfburg, Kinderschminken, Schaumkusswurfmaschine, Torwandschießen, Dart, Dosenwerfen, Rollenbahn, Streichelzoo und weiteres mehr. Weiter informiert der Verein: „Wir bieten wieder Kaffee und viele verschieden hausgebackene (beziehungsweise dorfgebackene) Kuchen an, die Imbissbude und der Bierwagen sind natürlich auch wieder gut bestückt.“

Während die Kinder auf den Gipsvogel schießen und aufgeregt um die Königswürde für 2019 kämpfen, können die Erwachsenen ihr Glück bei der Tombola versuchen oder beim Preis- und Blumenschießen Preise gewinnen. Im Anschluss erfolgt die Feier zur Krönung der neuen Kinder-Majestäten.

Ab 20 Uhr steigt am Samstagabend bei der Musik von DJ Ulli Kasten die Party im Zelt. Wem das zu viel ist, der kann sich in die „Chill-Lounge“ zurückziehen. Der Bierwagen, die Cocktailbar und die Imbissbude sorgen für die Stärkung der Besucher.

Am Sonntag wird ab 10 Uhr der zweite Tag mit dem Frühschoppen eröffnet. Beim Schießen auf den Vogel wird unter den Erwachsenen der „Frühschoppen-König“ ermittelt. „Wie am Vortag werden die Aktionen der „Kinderbelustigung“ angeboten, es wird auch in diesem Jahr wieder ein attraktiver Preis verlost“, so der Vorstand.

Zusätzlich zu den kalten Getränken vom Bierwagen gibt es Kaffee, frische Waffeln und Erbsensuppe. Übrigens: Die Dorfgemeinschaft Börlinghausen freut sich schon jetzt wieder auf viele Gäste zum beliebten Dorffest.