Besonderes Jubiläum: Seit 50 Jahren Eisverkäuferin auf der Kirmes

Von: Sarah Lorencic

Teilen

Karin Aufermann denkt nicht ans Aufhören und fährt weiterhin mit ihrer Familie auf die Kirmessen Nordrhein-Westfalens und verkauft das klassische Kirmeseis. Sie ist die älteste noch Lebende der Familie, die auf Generationen zurückblickt, die bereits zu Zeiten des Ersten Weltkrieges Parallelwelten schafften. © Lorencic

Karin Aufermann denkt nicht ans Aufhören. Und wenn es sein muss, hilft sie mit ihren 79 Jahren noch beim Aufbau des Autoscooters.

Meinerzhagen – Ihre Haare sind grau, sie spricht langsam und behutsam, lächelt aber noch wie eine junge Frau. Karin Aufermann ist 79 Jahre, das sagt sie aber eigentlich nie jemandem. In diesem Jahr feiert sie Jubiläen auf allen Kirmessen, die sie mit ihrer Schaustellerfamilie besucht: 50 Jahre Kirmeseis verkaufen.

Noch heute steht die Älteste aus der Aufermann-Familie im Eiswagen, portioniert die Kugeln und tunkt sie in Schokolade für das klassische Eismoor. Vielmehr braucht es für das Kirmesgefühl für manche nicht. Denn Schaumeis gibt es sonst fast nirgendwo, weiß auch die Seniorin. Ans Aufhören denkt Karin Aufermann nicht. Sie ist noch fit, hilft auch manchmal noch beim Aufbau vom Musikexpress, wenn es nötig ist, sagt sie, zuckt gelassen mit den Achseln und lächelt.

Karussellfahrt gegen Kartoffeln

Mit dem Kirmesleben ist die Wittenerin aufgewachsen. Ihre Eltern waren schon Schausteller und sie wurde mit ihrem Bruder auf den Kirmessen Nordrhein-Westfalens groß. Obwohl sie Schaustellerin werden wollte, bestanden ihre Eltern auf eine Lehre. Der Zweite Weltkrieg war noch nicht lange vorbei, die Zeiten ungewiss. Ob das Schaustellerleben eine Zukunft hat, wusste keiner. Auf vielen Kirmessen im Sauerland war ihre Familie unterwegs. Und damals, erinnert sie sich, „waren es fast nur Bauern“, die die kleine Auszeit vom Alltag nutzten. Nach dem Krieg aber war vieles knapp. Und sie weiß von ihren Eltern, dass viele Besucher damals statt mit Geld mit Lebensmitteln zahlen wollten. „Da gab es dann Kartoffeln und Eier für eine Runde Kinderkarussell“, sagt die 79-Jährige.

Ja, die Zeiten waren andere, das könne man sich heute nicht mehr vorstellen. Also begann Karin Aufermann eine Lehre als Steuerfachangestellte. Mitten in den Prüfungen starb ihr Vater. Eine schlimme Zeit, an die sie sich erinnert. Sie war zu dem Zeitpunkt 18, ihr Bruder 14 Jahre alt. Ihre Mutter fortan alleinerziehend und Schaustellerin – das ist sie geblieben und zog mit ihren beiden Kindern weiter durch NRW. Auf den Kirmessen hielten damals wie heute alle zusammen, die Familie hat es gut geschafft. Die Familie bilden am Ende alle Schausteller auf der Kirmes.

Das Leben auf der Kirmes ist ein Abenteuer

Heute lebt Karin Auferman zu Hause in Witten. Jahrzehnte hatte sie ein mobiles Heim für den Großteil des Jahres. Es gab einen Küchenwagen, einen Schlafwagen, einen für den Aufenthalt. Die Schule war da, wo die Kirmes war. „Ein Abenteuer“, sagt Aufermann und blickt zurück. „Kein Tag war langweilig.“ Heute wohnt sie in Witten und fährt jeden Kirmesabend mit ihrem Sohn Heiner Aufermann und ihrer Tochter samt Ehepartnern und Enkelkindern zurück. Alle wohnen zusammen in einem Haus, haben zwar getrennte Schlafräume, aber gemeinsame Wohn- und Esszimmer. Wer ein Leben lang zusammen lebte, will es nicht mehr anders.

„Es ist ein anderes Leben“, sagt die 79-Jährige. Aber tauschen wollte sie nie. Ein Ende kann sie sich auch jetzt nicht vorstellen. „Das ist so“, sagt sie. Stattdessen genießt sie die Kontakte zu all den Menschen, die sie in den vielen Jahrzehnten kennengelernt hat. Zum Teil verkauft sie Eis an die dritte Generation einer Familie. Zu vielen hat sie noch heute ein enges Verhältnis. Deshalb mag sie die kleinen Kirmessen, wie sie auch in Meinerzhagen abgehalten wird. Eine große wie die Cranger sei einfach etwas anderes. Dort kenne man sich nicht, dort ist es nicht so familiär. Was sie aber dennoch immer feststellt: die Menschen, ob jung oder alt, sind fröhlich. Die Kirmes ist eine Auszeit, eine Parallelwelt, in der man kurz mal den Alltag vergisst. Ob auf dem Karussell, beim Eiskauf oder beim Entenangeln mit den Kindern. In Meinerzhagen kennt die Schaustellerin viele Besucher. Und viele kennen sie und ihre Familie.

Und die hält derzeit durch, zwischen Leidenschaft und Problemen, wie unsere Zeitung berichtete. Es gibt diese Phasen in dem Schaustellergeschäft. Aber es werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Nach Meinerzhagen, so sagte es Bürgermeister Jan Nesselrath bei der Eröffnung der diesjährigen Pfingstkirmes am Freitag, werden sie wieder kommen. „Keine Kirmes ohne die Aufermanns“, titelte unsere Redaktion. Und der Bürgermeister sagte auf dem Autoscooter, dass das auch in Zukunft so sein soll.

Noch sind die Aufermanns in der Stadt, auch wenn die Kirmes vorbei ist. Abbau ist angesagt. Danach geht es nach Witten und zur nächsten Kirmes. Die Fahrt nach Hause von Meinerzhagen aus macht der Familie nichts aus. Nach Witten dauert es zwar durch die A45-Sperrung jetzt um einiges länger, aber Karin Aufermann kennt auch das aus alten Zeiten: „Ich kam schon zur Meinerzhagener Kirmes, als es noch gar keine A45-Brücke gab.“ Und bald wird auch wieder eine neue Brücke gebaut sein.