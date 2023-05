Durchfahrtsverbot: Unternehmer atmen nach Ausnahmeregelung auf

Von: Frank Zacharias

Freie Fahrt haben die Lastwagen der Spedition Heuel künftig auch weiterhin in Lüdenscheid: Die Verwaltung der Bergstadt will Sondergenehmigungen ausstellen. © F. Zacharias

Ein Durchfahrtsverbot für Transit-Lkw in Lüdenscheid: Ein Segen für die direkt betroffenen Anwohner, ein Grauen für die Nachbarkommunen? Diese Befürchtungen hatten einige Nachbarstädte im Vorfeld geäußert, nachdem ursprünglich von einer 75-Kilometer-Regel die Rede war.

Meinerzhagen – Speditionen aus dem Volmetal, die eine solche und längere Strecke gen Norden fahren wollen, hätten das Lüdenscheider Stadtgebiet meiden müssen. Ein Problem ist das vor allem, solange die Bundesstraße 54 bei Oberbrügge noch nicht abgesenkt wurde und die Durchfahrt höherer Lkw so unmöglich ist. Jetzt gab es aber gute Nachrichten für die Betroffenen.

Wie Anfang Mai bekannt wurde, wird es für Betriebe der angrenzenden Kommunen Sondergenehmigungen geben, mit denen die Durchfahrt durch die Kreisstadt trotz Durchfahrtverbots erlaubt sein wird. Eine Regelung, über die sich auch Meinerzhagens Bürgermeister Jan Nesselrath erleichtert zeigt. Er weiß um den Balanceakt, den die Verantwortlichen vollführen müssen und spricht von einer „komplizierten und komplexen Angelegenheit“. Schließlich müssten zwei Seiten berücksichtigt werden.

Bürgermeister sieht „komplexe Angelegenheit“

„Da sind zum einen die Anwohner in Lüdenscheid. Dass deren Nerven blank liegen, kann man absolut nachvollziehen – und letztlich haben sie auch einen Rechtsanspruch darauf, dass die Behörden alles in die Wege leiten, um für bessere Verhältnisse an den Straßen zu sorgen“, so Nesselrath, der aber – als zweite Seite – auch die Wirtschaft nicht aus den Augen verlieren will. „So ein Durchfahrtsverbot kostet richtig Geld“, sagt der Bürgermeister, der im Vorfeld bereits massive Einbußen für die Meinerzhagener Unternehmen befürchtete und die Verhältnismäßigkeit eines rigorosen Durchfahrtverbotes auch für Firmen aus dem Volmetal hinterfragte.

Die Sorgen der Nachbarkommunen wurden in der Bergstadt nun aber offenbar gehört. Die Stadt Lüdenscheid stellte einen Kompromiss hervor, mit dem alle Seiten gut leben können (sollen). Allen voran die Wirtschaft im Volmetal.

Spediteur froh, aber abwartend

Christoph Heuel, Geschäftsführer der Spedition Heuel in Meinerzhagen, ist denn auch froh darüber, dass seine Lastwagen auch für längere Strecken durch Lüdenscheid fahren dürfen. „Bei den Kollegen in Hagen oder Iserlohn ist der Aufruhr natürlich größer. Aber wie das dann genau läuft, muss man abwarten.“

Ohnehin seien die Speditionen derzeit noch mit der Sperrung der Altenaer Straße infolge der Brückensprengung zwischen Lüdenscheid und Altena konfrontiert. Selbst ohne direkte Nutzung dieser Route seien die Heuel-Fahrer betroffen. „Auf den Umleitungsstrecken ist der Verkehr spürbar und sorgt für anderthalb Stunden mehr Fahrzeit pro Richtung“, sagt der Spediteur. „Alle Fahrten dauern längern – und Zeit bedeutet bei uns Geld, aber auch eine zusätzliche Belastung für die Fahrer.“

Gespannt auf die Folgen des Fahrverbots für Meinerzhagen ist auch Bürgermeister Jan Nesselrath. Er erhofft sich daher eine Evaluation des Durchfahrtverbots von Beginn an. „Man muss die Situation beobachten und auch auf Dinge eingehen. Im Zweifel muss man eben auch Maßnahmen einstellen, wenn sie nichts bringen“, sagt Jan Nesselrath.