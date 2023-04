Auf christlicher Mission: Familie wandert nach Spanien aus

Von: Sarah Lorencic

Familien Martens wandert nach Spanien aus und verlässt Meinerzhagen. Der Hintergrund ist die christliche Mission. In Benicassim nahe Valencia werden sie helfen, eine evangelisch-freichristliche Gemeinde mitaufzubauen. Vor allem aber wollen sie Menschen, besonders Jugendlichen, helfen. © Martens

Eine Familie wandert in wenigen Wochen aus. Alles ist organisiert und geplant. Einfach wird es nicht. Warum sie die Stadt trotzdem verlässt und in einem anderen Land ein Leben aufbauen wollen, haben sie uns erzählt.

Meinerzhagen – Überall im Haus hängen kleine Klebezettel an Gegenständen. „La lampara“ an einer Lampe, „los libros“ am Bücherregal oder „el reloj“ an der Uhr. Familie Martens lernt Spanisch, denn in wenigen Wochen lassen sie Meinerzhagen und Deutschland hinter sich. Sie wandern aus nach Spanien, um in der kleinen Stadt Benicassim eine freie evangelische Gemeinde mit aufzubauen. Vor allem aber, um ihrem Leben einen Sinn zu geben, wie sie sagen, und Menschen vor Ort dabei zu helfen, zurück ins Leben zu finden. Im besten Fall ein Leben mit Gott, wie die Christen sagen.

Erreichen will das Ehepaar, das mit seinen vier Kindern umzieht, vor allem Jugendliche. Spanien verzeichnet mit rund 29,6 Prozent die höchste Jugendarbeitslosenquote in der Europäischen Union. Und Kinder und Jugendliche, die noch zur Schule gehen, haben im Sommer fast drei Monate frei, aber nichts zu tun, wie Larissa Martens sagt. Hinzu kommt eine hohe Kriminalität unter den Jugendlichen. Rund 20 Kilometer von Benicassim ist ein Gefängnis, das zwei Mal in der Woche bereits der Pfarrer der neu gegründeten Gemeinde in Spanien besucht. Auch das kann sich der 38-jährige Jascha Martens vorstellen. Oder auch eine kleine Werkstatt, in der er mit und für Menschen arbeiten kann.

Vorbereitungen: Klebezettel im ganzen Haus helfen beim Lernen der spanischen Sprache. © Lorencic

Alleine macht die Familie diesen Schritt nicht. Wenngleich sie für sich diese Entscheidung getroffen hat, steht hinter ihr ihre Gemeinde, die Evangeliums Gemeinde (EG) Marienheide sowie das Missionswerk „To all Nations“. Genauer gesagt wird die Familie also gesendet. Im Auftrag christlicher Gemeinden sendet sie Mitarbeiter und hilft Menschen in Not, damit Menschen aus allen Nationen Jesus nachfolgen, wie das Missionswerk sich selbst beschreibt.

Seit vier Jahren denkt das Ehepaar bereits darüber nach, diesen Schritt zu wagen. Mehrmals haben sie ihren Urlaub in dem Land verbracht und gesehen, dass dort noch viel zu tun ist, wie sie erzählen. Als Jakob Martens dann online eine Anzeige sah, war das für ihn ein Zeichen.

Ab September beginnt das Leben in Spanien

Ab dem 1. September wird die Familie mit ihren vier Kindern in Spanien leben. Alle vier Kinder werden die Schulen dort besuchen. Die älteste Tochter wird ihr Abitur dort absolvieren müssen. Entweder macht sie das klassische Abitur, dann aber auf Spanisch, oder sie macht das internationale Abitur, was auf Englisch wäre. Möglich ist Letzteres nur auf einer Privatschule, die rund 800 Euro im Monat kostet. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen, muss aber im April gefällt werden. Die Älteste hatte auch die Option, in Deutschland zu bleiben und ihr Abitur hier zu machen und dann nachzukommen. Aber das wollte sie auf keinen Fall.

In den Osterferien reist die Familie noch einmal nach Benicassim, um die letzten bürokratischen Hürden zu meistern. Darunter auch die Schulanmeldungen für die Kinder. Die sechsköpfige Familie zieht in eine Ferienwohnung. Für zehn Monate kann sie darin wohnen, dann beginnt die Saison und die Touristen kommen. Für diese Zeit wird sich die Familie noch eine Lösung überlegen müssen, aber sie sind zuversichtlich, dass sie das schaffen werden. In zehn Monaten werden sie schon einige Menschen kennengelernt und Kontakte geknüpft haben, die ihnen weiterhelfen werden.

Die beiden ältesten Töchter Lena (15) und Laura 14) freuen sich auf das Leben in Spanien. Für die beiden kleineren, Noah (10) und Louisa (7), war es anfangs schwer und ist es noch immer. Aber Noah freut sich auf die Sonne und das Meer, wie er sagt. Seine Freunde und Verwandten aber wird er vermissen – wie seine Geschwister auch. Doch die Familie wird das jetzt durchziehen und sich komplett auf das Abenteuer einlassen. Die deutsche Kultur wollen sie versuchen abzulegen und neben der Sprache auch die spanische Kultur annehmen – so weit möglich. Bisher hat die Gemeinde in Benicassim sieben Mitglieder. Mit der Familie Martens kommen sechs Mitglieder dazu.