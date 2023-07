Auerhahn als Schützenvogel: Dorffest in Wilkenberg

Von: Gertrud Goldbach

Teilen

Mats Hortmann wurde Kinderschützenkönig. Zu seinen Königinnen nahm er Sophie (links) und Jana Kunz. © Gertrud Goldbach

Ein Dorffest für Groß und Klein stellten die Wilkenberger am Wochenende auf die Beine. Fehlen durfte dabei das Vogelwerfen nicht.

Meinerzhagen – Es ist schon ein etwas anderes Dorffest, das die Wilkenberger jedes Jahr feiern. Auch hier geht es um einen Schützenvogel, der jedoch ein Auerhahn ist. Von der Stange geholt wird er mit Kieselsteinen und nicht mit dem Gewehr, und seit dem letzten Jahr gibt es auch kein Königsvogelwerfen mehr.

Ein Bier- und ein Essenswagen markierten den äußeren Rahmen der Festmeile, viele Bierzeltgarnituren standen unterdacht und regensicher bereit. Alle Besucher hatten den freien Blick auf die Bühne, auf der abends die Post abging. Hinter den Buden, erreichbar durch einen schmalen Durchgang, stand die Stange, auf der hoch oben der Vogel angebracht war. Mehrere Gruppen traten hier an, um sich im Herunterholen des Schützenvogels zu messen.

Jugendschützenkönig wurde Mika Soennecken. © Gertrud Goldbach

Doch bevor es so richtig los ging, zog gegen Mittag eine von einem Trecker gezogene Kutsche durch das Dorf, um die Gäste des Dorffestes einzusammeln. Stammgäste sind dabei auch immer die Meinerzhagener Schützenbengel, die hier nicht nur regelmäßig mit den Wilkenbergern mitfeiern, schon oft haben sie auch den Gastschützenkönig gestellt. Die Kleinsten waren aber am Samstag die ersten, die um die Königswürde warfen. Herunter holte den Vogel Mats Hortmann. Zu seinen Königinnen nahm er die fünfjährigen Zwillinge Sophie und Jana Kunz.

Gastschützenkönig wurde Ralf Müller. © Agentur

Nun war für alle Zeit, sich am Nagelbalken zu messen oder bei einem Kaltgetränk zusammen zu stehen und gute Kontakte zu pflegen. Zum nächsten Wettbewerb traten die Jugendlichen an. Recht schnell, nach 41 Würfen, holte Mika Soennecken bereits den Schützenvogel herunter und wurde so Jugendschützenkönig. „Bei den Jugendlichen ist meist sehr schnell ausgemacht, wer Schützenkönig ist“, sagte ein Wilkenberger vor Ort. „Die üben bereits im Vorfeld fast jeden Tag und sind so recht treffsicher.“ Dass dieser Wilkenberger recht hatte, war am Gästevogelwerfen erkennbar. Ganze zwei Stunden brauchten diese, bis Ralf Müller von den Meinerzhagener Schützenbengeln den Vogel fallen ließ und Gästeschützenkönig wurde.

Ungezwungen geht es bei den Wilkenbergern zumeist zu – ein Grund, warum ihr Dorffest so gut angenommen wird. Auch wenn es seit dem letzten Jahr kein Königsvogelwerfen mehr gibt, weil sich niemand mehr fand, der die ganzen Verpflichtungen auf sich nehmen wollte. „Heute sind wir der Mittelpunkt der Welt“, ist ein Gefühl, das die Wilkenberger am Samstag und am Sonntag beieinander sein und fröhlich feiern ließ.