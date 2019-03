Veilchendienstag in Attendorn: Karnevalsspektakel mit Meinerzhagener Beteiligung

+ © Helmecke Valbert lot gohn: Auch aus dem Valberter Raum waren Karnevalisten nach Attendorn gereist. © Helmecke

Attendorn/Valbert - Da durften auch Valberter und Meinerzhagener Jecken nicht fehlen: Fast pünktlich, nämlich um 11. 20 Uhr, setzte sich am Dienstag der traditionelle Karnevalszug in Attendorn in Bewegung.