Stimmungsvolles Kinderschützenfest in Wiebelsaat

Meinerzhagen - Etwas „anders“ ist das Schützenfest im Meinerzhagener Ortsteil Wiebelsaat. Hier stehen die Kinder im Mittelpunkt. Erwachsene dürfen hier aber auch mitschießen, etwa um die Kaiserwürde.

Um diesen Titel dürfen ehemalige Königinnen und Könige alle fünf Jahre kämpfen – und am Samstag war es mal wieder soweit. Den Erwachsenen vorbehalten bleiben der Herren- und der Damentitel – in diesem Jahr mit einer Siegerin, denn die männlichen und die weiblichen Teilnehmer wechseln sich jährlich ab.

Bei dem Kinderschützenfest handelt sich nicht um eine reine „Spaßveranstaltung“, obgleich Geselligkeit und gute Laune natürlich fest dazugehören. Vielmehr liegt der Sinn bei der Kinderabteilung des SC Rothenstein-Wiebelsaat darin, schon die Kleinen an den ernsthaften Schießsport heranzuführen. Auch hat das Schützenfest in dem kleinen Ortsteil einen besonders familiären Charakter.

Ermittelt werden die neuen Regenten in einer ganzen Reihe von Disziplinen: Die Kandidaten für den Mini-Prinzen, die Kleinen im Alter bis zu fünf Jahren werfen mit Bällen auf Blechdosen. Bei den Kinderprinzen zwischen sechs und neun Jahren wird auch geworfen, aber immerhin schon auf einen Holzvogel. In allen übrigen Wettkämpfen wird der Holzvogel am Schießstand mit einem Luftgewehr niedergestreckt. Wie viel Zeit das erfordert, das ist beinahe unkalkulierbar – in diesem Jahr jedenfalls dauerte es länger.

Am Ende des Tages standen in allen Wertungsprüfungen die Gewinner fest. Der dreijährige Lio Mangione setzte sich an der Wurfbude gegen drei Konkurrenten durch und räumte mit den Blechdosen den Titel „Mini-Prinz“ ab. Zu seiner Prinzessin wurde Phelina Wehmann gekürt. Kinderprinz wurde Fabio Mangione, der dem Holzvogel mit dem 74. Wurf „den Rest gab“. Zur Prinzessin nahm er Melina Wieder.

Etwas „komplizierter“ steht es um Leon Seuthe. Der wurde von Kathrin Fiebrich zum König erwählt, nachdem sie sich beim Königinnenschießen durchsetzte. Der 16-jährige Leon war vor zwei Jahren bereits einmal König und er durfte daher selbst um die Kaiserwürde mitkämpfen. Er siegte und nahm sich die 19 Jahre alte Jessie Baumhof zur Kaiserin. Wie der frischgebackene Kaiser nun mit zwei Damen an seiner Seite umgeht, wird sich im Laufe der Regentschaft zeigen. In einem Jahr wird jedenfalls ein neuer König ermittelt – oder eine neue Königin. Der Kaisertitel bleibt dann noch weitere vier Jahre erhalten.

Die Rahmenbedingungen für das Kinderschützenfest waren optimal: Bestes Wetter und viel gute Laune trugen zu einem Erfolg bei. Und der 1. Vorsitzende Ricardo Mentzel ließ sich trotz des straffen Ablaufes der Wettkämpfe nicht aus der Ruhe bringen.