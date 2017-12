Weihnachtliche Einigkeit: Rat segnet Haushalt 2018 ab

+ © dpa Die Zustimmung zum Haushaltsplan 2018, der mit einem Überschuss abschließt, war am Montag im Meinerzhagener Rat einhellig. © dpa

Meinerzhagen - Die Weihnachtssitzung des Meinerzhagener Stadtrates wird traditionell dazu genutzt, über den Haushalt für das kommende Jahr abzustimmen. So auch am Montag. Das umfangreiche Zahlenwerk, das ein Plus von rund 850.000 Euro ausweist, fand Zustimmung in allen sechs Fraktionen.