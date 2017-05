Neue Volmestraße muss zum Teil wieder abgefräst werden

Mängelbeseitigung

+ © F. Zacharias Die Oberfläche der Volmestraße ist teilweise aufgeraut und muss erneuert werden. © F. Zacharias

Meinerzhagen - Insgesamt zeigt sich die Stadtverwaltung mit dem Verlauf der Arbeiten an der Stadthalle zufrieden (siehe unten). Doch sie musste am Dienstag auch einen Rückschlag vermelden: Die frisch asphaltierte und markierte Volmestraße muss in den Einmündungsbereichen zur Stadthallenumfahrung und zur Bahnhofstraße wieder abgefräst werden.