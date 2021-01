Corona-Schnelltests: Schutz für Mitarbeiter und Patienten

„Längst überfällig“

+ © Meinking Schnelltests für Mitarbeiter in medizinisch-therapeutischen Berufen: Carsten Meinking (links) lässt sich in seiner Physiotherapie-Praxis vom Valberter Arzt Peter Nolte einen Rachenabstrich abnehmen. © Meinking

Im Rahmen der Corona-Maßnahmen ist es nun auch möglich, Mitarbeiter aus medizinisch-therapeutischen Berufen mittels eines Schnelltests testen zu lassen – so auch in der Physiotherapie-Praxis von Carsten Meinking an der Ihnestraße. Durchgeführt werden die Tests durch die Ebbepraxis Peter Nolte.