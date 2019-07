Steile Böschung: Auto fliegt über Leitplanke 

Zahlreiche Einsätze

+ © Freiwillige Feuerwehr Meinerzhagen Zu einem Autounfall kam es in den Aggerkurven. © Freiwillige Feuerwehr Meinerzhagen

Meinerzhagen – Am Donnerstagabend war die Feurwehr Meinerzhagen in kürzester Zeit gleich zwei Mal gefordert. Unter anderem flog ein Ford Focus über eine Leitplanke eine steile Böschung hinunter. Was passiert ist lesen Sie hier: