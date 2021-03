Von der Rolle, aber mit positiven Auswirkungen

Der Stand des Breitbandausbaus für Privathaushalte macht es deutlich: Trotz „Winterpause“ sind seit Jahresbeginn mehr als vier Kilometer Kabelstrecke verlegt worden

Meinerzhagen - Damit sind seit dem Start Ende September 2020 rund 24,2 Kilometer Leerrohre – und darin „eingeschossen“ die eigentlichen Glasfaserkabel – im Boden vergraben worden. In die Strecke werden nun in den Gebieten Windebruch, Hunswinkel, Rinkscheid und Mühlhofe mittlerweile 367 Hausanschlüsse eingebunden werden. Das wird nach und nach durch die Telekom erfolgen.

Fast 200 neue Hausanschlüsse

„Gegenüber dem Stand Mitte Dezember sind im ersten Quartal bis zum 10. März gut vier Kilometer und fast 200 Hausanschlüsse dazu gekommen“, berichtet Sascha Bender auf Nachfrage der MZ. In Kürze sollen die Tiefbauarbeiten in Valbert (Dorf), Vorderhagen, Hösinghausen, Hardenberg und Hohenhengstenberg starten. Ebenso steht der Baubeginn in Meinerzhagen selbst in den nächsten Tagen auf dem Plan.