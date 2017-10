Sekundarschule: Mensa-Erweiterung geht voran

Meinerzhagen - Auf gut 60 Quadratmetern wird sie zukünftig nicht nur 44 neue Sitzgelegenheiten bieten, die erweiterte Mensa der Sekundarschule am Rothenstein. Zusätzlich wird dort der angegliederte neue Kühlraum auch die Lagerung der Speisen vereinfachen.

Zu Beginn der Sommerferien wurde der Rohbau gestartet, er ist im Wesentlichen abgeschlossen. Nach den Ferien konnte somit der Schulbetrieb ohne größere Einschränkungen wieder beginnen, so wie der Betrieb in der Mensa.

Dort ist bei den derzeitigen Sitzplatzverhältnissen trotz eines Zweischichtbetriebes bei der Essenausgabe der Andrang groß. Für die Schülerinnen und Schüler bedeutet das unter Umständen, für ihr Essen bis zu 25 Minuten anstehen zu müssen. Die daran vorgebrachte Kritik führte dazu, dass der ursprüngliche Termin für den Baustart von 2018 auf den Sommer 2017 vorgezogen wurde.

Nach entsprechende Voten von Schulausschuss und Rat Ende letzten Jahres, stehen somit in diesem Jahr 100 000 Euro und im nächsten weitere 340 000 Euro bereit. Nach den wesentlichen Tiefbauarbeiten für die Gründung des Anbaus, wurde dieser aufgebaut. Anfang der Woche war als letzte Rohbauarbeit das Versetzen des Fensterelementes, das zuvor im „Altbau“ in der Außenwand eingebaut war, an der Reihe. Dadurch ist nun der gesamte Mensabereich winterfest.

An den restlichen Ferientagen sollen noch im Außenbereich die Fassadenverkleidung angebracht und im Inneren Leitungen in den Anbau verlegt werden. Während des nach den Ferien startenden Schulbetriebes wird es wie bisher wieder einen normalen Mensabetrieb geben.

Allerdings ist für die Abschottung zum Erweiterungsbereich mittlerweile auch eine Holztrennwand errichtet worden. Hinter dieser wird parallel der Innenausbau fortgesetzt.

Mit Blick auf den bisherigen Ablauf geht man bei der Stadt im Moment davon aus, den erweiterten Mensabetrieb bereits nach den Osterferien aufnehmen zu können. Dieser Zeitpunkt würde dann deutlich vor dem bisher anvisierten Zeitpunkt nach den nächsten Sommerferien liegen