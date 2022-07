Arbeiten an Talsperre: Tonnenschweres Stahlteil wieder da

Von: Johannes Becker

Teilen

Rund 14 Tonnen wiegt das Tiefenschütz, das nach monatelanger Runderneuerung wieder am Grundablass der Biggetalsperre eingebaut wurde. © Ruhrverband

Mit dem Wiedereinbau des 14 Tonnen schweren Stahlkolosses per Autokran hat der Ruhrverband nach eigenen Angaben die Runderneuerung des ersten der zwei Tiefenschütze am Hauptdamm der Biggetalsperre abgeschlossen.

Meinerzhagen - Die beiden Tiefenschütze sind die Hauptverschlussorgane des Grundablasses, über den im Regelbetrieb das Wasser aus der Biggetalsperre abgegeben und dann zum Kraftwerk weitergeleitet wird. Sie sind üblicherweise hochgezogen, um den ungehinderten Durchfluss zu ermöglichen, und können bei Bedarf in kürzester Zeit aus einer Fallhöhe von fast sechs Metern abgelassen werden und den Grundablass verschließen.



Für die nun erfolgte Runderneuerung wurde das Tiefenschütz zum ersten Mal seit fast 40 Jahren komplett ausgebaut, per Schwerlasttransport in ein auf Stahlwasserbau spezialisiertes Werk gebracht und dort auf Herz und Nieren geprüft. Alle Verschleißteile wurden ausgetauscht, der so genannte Vorwagen neu gebaut und die Seitenführungs- und Laufrollen des Vorwagens ersetzt oder überarbeitet. Laut Verbandsmitteilung handelte es sich bei den umfangreichen Arbeiten um eine rein vorsorgliche Maßnahme, die dazu beiträgt, die Funktionsfähigkeit des Grundablasses auch für die nächsten Jahrzehnte sicherzustellen.



Beide Tiefenschütze werden einmal jährlich einer großen Funktionsprüfung unterzogen. Dazu wird zunächst ein Revisionsverschluss vor den Einlauf des Grundablasses gesetzt, damit kein Wasser mehr durchfließen kann, und das Tiefenschütz anschließend über die Windenbahn bis ganz nach oben ins Windenhaus gefahren, um es auf Schäden zu überprüfen. Kleinere Reparaturen können direkt an Ort und Stelle ausgeführt werden, gravierender Sanierungsbedarf wurde bei den letzten Funktionsüberprüfungen nicht festgestellt.



Dies gilt auch für das zweite Tiefenschütz, das im Herbst ausgebaut und runderneuert werden soll. Auch hier bestehe kein akuter Handlungsbedarf, die Funktion des Tiefenschützes sei vollständig gewährleistet, heißt es vom Ruhrverband.