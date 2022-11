Baustelle in Meinerzhagen bereitet Probleme

Von: Frank Zacharias

Am Inselweg wird voraussichtlich noch bis zum Jahresende gebaut. Leidtragende sind nicht nur Anwohner. © Zacharias, Frank

Auf Hochtouren laufen die Arbeiten an der Baustelle am Inselweg – doch bis zur Fertigstellung müssen sich Anlieger noch gedulden.

Meinerzhagen - Sechs Monate Bauzeit sind für die Sanierung der Straße, die täglich von rund 700 Fahrzeugen befahren wurde, angesetzt. Die Maßnahme startete im Juni.

Leidtragende der Arbeiten sind aber auch die Nutzer der Meinerzhagener Tafel, wie Raimo Benger (UWG) zuletzt im Rat betonte: Vertreterinnen der Tafel hätten die UWG-Aktion der „Roten Sessel“ unabhängig voneinander dazu genutzt, auf die schwierige Verkehrssituation am Inselweg hinzuweisen.

Und so gab Benger die Frage an die Verwaltung weiter, ob nicht die ehemalige Firma Schulte am Immecker Weg, die zuletzt als Flüchtlingsunterkunft diente, vorübergehend von der Tafel für die Ausgabe genutzt werden könnte. Die Verwaltung wird diesen Vorschlag nun prüfen.