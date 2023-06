Apotheker vor Streik: „Es ist eher schlimmer geworden“

Von: Simone Benninghaus, Christos Christogeros

Jetzt streiken auch die Apotheker: Apotheken bleiben aus Protest am 14. Juni geschlossen!

Meinerzhagen – „Ich habe den Eindruck, es ist eher noch schlimmer geworden.“ Das sagt Susanne Rasche, Inhaberin der Hirsch-Apotheke, wenn sie an die vorhandenen Medikamente in ihrer Apotheke denkt – oder besser gesagt, an die Mittel, die nicht vorhanden sind. Der Engpass habe sich eher noch weiter verschärft, schildert die Apothekerin und verweist auf mehr als 300 sogenannte Defekte – Medikamente, die nicht lieferbar sind.

Eigentlich soll das neue Engpässe-Gesetz die Arbeit der Apotheken erleichtern und Liefer-Engpässe bei Medikamenten zumindest abmildern. Doch aus Sicht der heimischen Apotheker sei genau das Gegenteil der Fall. „Engpässe werden auch nach Verabschiedung dieses Gesetzes auf absehbare Zeit die Tätigkeit in der Apotheke vor Ort bestimmen.

Lieferprobleme

Jedoch werden die Möglichkeiten, im Falle von Lieferproblemen Alternativen für die Patienten zu finden, durch den Gesetzentwurf eher beschränkt als verbessert“, kritisiert Jörg Lehmann, Vorsitzender der Bezirksgruppe Märkischer Kreis (Süd) im Apothekerverband Westfalen-Lippe (AVWL) und Betreiber von Apotheken unter anderem in Plettenberg und Herscheid.

„Auch löst das Gesetz keines der weiteren akuten Probleme, die die pharmazeutische Versorgung der Bürger durch ein flächendeckendes Apothekennetz gefährden: weder das Problem der überbordenden Bürokratie noch der ungerechtfertigten Regresse durch Krankenkassen und schon gar nicht der mittlerweile defizitären Vergütung“, erklärt Jörg Lehmann.

„Es macht keinen Spaß mehr“, sagt daher auch Albert Rasche, Inhaber der Meinerzhagener Apotheke Zum alten Teich, und wird deutlich: „Ich komme mir vor wie der Intendant einer Kleinkunstbühne, Fachrichtung Zirkusaffen.“ Es gehe nicht nur um den Medikamentenmangel, stellt Rasche klar und spricht die Arbeitsbedingungen an, die herrschenden Auflagen und den „Bürokratiewahnsinn“.

Erforderlich sei auch eine bessere Honorierung. Er müsse auch an sein Personal denken, sagt Rasche. Für Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte (PKA) beispielsweise habe es zu Beginn des Jahres eine leichte Erhöhung des Tarifs gegeben, der ansonsten laut Rasche unter dem Mindestlohn gelegen hätte.

„Wenn Apotheken für die Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimittel verantwortlich sein sollen, sollte diese Verantwortung im Gesundheitswesen mehr Wert sein“, so der heimische Apotheker weiter.

Protesttag

Auf die enormen Risiken und Nebenwirkungen der Gesundheitspolitik der Bundesregierung wollen die Apotheken im Märkischen Kreis mit einem Protesttag aufmerksam machen. Am Mittwoch, 14. Juni, sollen deshalb „sehr viele“ Apotheken geschlossen bleiben. „Die Notdienstapotheken stehen hingegen bereit, um den Patienten bei akuten Problemen zu helfen“, sagt Lehmann. „Planbare Medikationen aber sollten die Bürger an den Vortagen abholen – oder danach, falls möglich.“

In Meinerzhagen werden die Apotheken am 14. Juni geschlossen bleiben. Auf den Protesttag weist ein Plakat an der Hirsch-Apotheke hin. © Benninghaus

Man protestiere damit vor allem auch für die Patienten. „Die Patienten sind ebenso Leidtragende, wenn Arzneimittel zunehmend knapp werden und das flächendeckende Apothekennetz ausdünnt.“ Denn nur die Apotheken vor Ort versorgten die Patienten im Nacht- und Notdienst, stellten bei Bedarf individuelle Rezepturen her und fänden im Falle von Engpässen, aber auch bei Neben- und Wechselwirkungen oder anderen Problemen mit der Arzneimitteltherapie Lösungen, oft im direkten Austausch mit dem behandelnden Arzt. „Die Vergütung für all diese Leistungen ist aber nicht mehr auskömmlich“, sagt Lehmann. Sie sei in den vergangenen 20 Jahren nur ein einziges Mal um wenige Cent erhöht worden. Stattdessen habe die Regierung die Vergütung in dieser von steigenden Energiepreisen und hoher Inflation geprägten Zeit sogar noch gekürzt. „Das können wir nicht mehr länger durch Einsparungen kompensieren. Die Luft ist endgültig raus.“

Apotheker wollen streiken. © Lorencic, Sarah

„Es ist höchste Zeit, dass etwas passiert“, sagt auch die Meinerzhagener Apothekerin Susanne Rasche. Es sei im Gesundheitswesen eine andere Politik erforderlich, um die Versorgung der Patienten gewährleisten zu können. Susanne Rasche weist auch wie Lehmann auf eine nötige Anpassung der Honorarstrukturen hin und äußert die Sorge, dass die Zahl der Apotheken noch weiter zurückgehen könnte.Laut der Bundesvereinigung Deutscher Apotheken ist mit 17 939 Apotheken in Deutschland der niedrigste Stand der Apothekenzahl seit mehr als 40 Jahren erreicht. Erfasst werden Hauptapotheken und deren Filialen.

Immer weniger Apotheker

Dass es immer weniger Apotheken gebe, zeige sich auch in Meinerzhagen, erinnert auch Albert Rasche. Noch vor zehn Jahren gab es zehn Apotheken in der Stadt, jetzt seien es noch drei im Stadtkern.Ob ein Streiktag Wirkung zeigen wird, weiß auch der Meinerzhagener Apotheker nicht. Vermutlich sei es wohl nötig, dass alle Apotheken ihren Dienst einen Monat lang einstellten und die Bürger durch den Notdienst versorgten, meint er.

Am Mittwoch, 14. Juni, wird in Meinerzhagen die Apotheke Zum alten Teich ebenso geschlossen bleiben wie die Hirsch-Apotheke und die Apotheke im Multimedicum. Auch Markus Blumenthal wird die Ihne-Apotheke in Valbert an diesem Tag schließen. Sinn mache es, wenn sich alle Apotheken an der Streikforderung beteiligen, hofft er auf breite Unterstützung für die Aktion. Die Situation schätzt er genauso ein wie seine Meinerzhagener Kollegen. Mehrere Jahre habe es keine finanziellen Anpassungen gegeben. In der Corona-Zeit habe es zwar beim Ausstellen der Impfzertifikate Vergütungen geben, aber dies habe auf der anderen Seite auch einen größeren Aufwand bedeutet.

Die Liefersituation sei nach wie vor katastrophal, schildert auch Blumenthal. Wenn Patienten mit Rezepten kommen, werde oft eine regelrechte Suche gestartet, ob das Medikament zu bekommen sei, und wenn nicht, werde nach Alternativen gesucht und dafür auch mit dem Arzt Rücksprache gehalten. Service, aber auch Mehraufwand für die Apotheken, der nicht bezahlt werde. Markus Blumenthal ist seit 14 Jahren Inhaber der Ihne-Apotheke in Valbert. Dass er streike, sei für ihn das erste Mal.

Der AVWL

Der Apothekerverband Westfalen-Lippe vertritt die Interessen von rund 1300 Apothekeninhabern mit mehr als 1700 Haupt- und Filialapotheken.