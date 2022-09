Apotheker schlägt Alarm: Viele Medikamente werden knapp

Von: Göran Isleib

Teilen

Immer wieder kommt es zu Engpässen bei der Versorgung mit Arzneimitteln. Der Apothekerverband macht dafür den steigenden Kostendruck und die damit verbundenen Konzentration bei der Herstellung verantwortlich. © Julian Stratenschulte

Wer nicht krank ist, muss sich eigentlich keine Gedanken machen. Oder vielleicht doch? Wie schnell kann es sein, dass man überraschend einem Erreger gegenübersteht, der mit einem simplen Medikament schnell in Schach zu halten ist.

Meinerzhagen - Der Gang zum Arzt, der ein entsprechendes Arzneimittel aufschreibt und schließlich der Besuch der Apotheke folgen. Und wenn die freundliche Apothekerin oder der freundliche Apotheker dann sagt: „Tut uns leid, das Medikament ist derzeit nicht lieferbar...“ – was dann?



Hunderte Arzneimittel sind derzeit nicht zu bekommen. Medikamente wie Fiebersaft für Kinder oder bestimmte Krebstherapeutika sind immer häufiger nicht verfügbar. Der Deutsche Apothekerverband warnt ziemlich eindringlich. „Mehr als 250 Mittel sind derzeit als nicht lieferbar gemeldet“, sagte der Vizevorsitzende des Deutschen Apothekerverbandes, Hans-Peter Hubmann, kürzlich der dpa.



Erschreckend: Auf der Lieferengpass-Liste des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArm) sind derzeit mehr als 300 Arzneimittel gelistet. Als mögliche Gründe für die eingeschränkte Verfügbarkeit von Fiebersäften für Kinder mit den Wirkstoffen Paracetamol und Ibuprofen sieht das BfArm neben dem Rückzug eines Herstellers auch ein Verteilproblem. Zudem sei der Bedarf an den betroffenen Arzneimitteln in diesem Jahr überproportional angestiegen. Der Branchenverband Pro Generika erwähnt in diesem Zusammenhang interessante Zahlen: Während es vor zwölf Jahren noch elf Hersteller von Paracetamol-Säften gegeben habe, wäre es heute gerade noch einer.



Albert Rasche von der Apotheke zum Alten Teich spricht von derzeit 99 „Defekten“, was nichts anderes heißt, als dass er momentan 99 Medikamente nicht vorrätig hat und auch nicht besorgen kann. Darunter befinden sich einfachste Breitband-Antibiotika ebenso wie Blutdrucksenker oder Mittel gegen zu viel Cholesterin. Querbeet sind die unterschiedlichsten Mittel nicht verfügbar. Ob bestimmte Säureblocker oder Codein-Zubereitungen, das Spektrum ist groß. Auf der anderen Seite hat Albert Rasche in seiner Apotheke allerdings 1970 Arzneimittel vorrätig. Und ein weiteres Problem bereitet ihm Kopfzerbrechen: „Derzeit rabattieren wir jedes Medikament mit 1,77 Euro, die gesetzlichen Krankenkassen wollen diesen Betrag aber gerne auf 2 Euro anheben“, klagt er. Und dann fällt ihm ein denkwürdiger Vergleich auf: „Von den gesamten Finanzmitteln der gesetzlichen Krankenkassen gehen lediglich 1,9 Prozent an die Apotheken. Für die Verwaltung der Krankenkassen werden jedoch rund 30 Prozent aufgewendet.“

Während sich in vielen Fällen Ausweichmittel mit dem gleichen oder zumindest einem ähnlichen Wirkstoff finden lassen, gibt es manchmal keine Alternative, die den Patientinnen und Patienten angeboten werden könne. Im April und im Mai gab es einen Mangel am Brustkrebsmittel Tamoxifen (MZ berichtete). Für betroffene Frauen sei das ein Risiko, weil deren Gesundheit dadurch gefährdet sei, sagt der Deutsche Apothekerverband. Die Ursachen der Engpässe sind laut Hubmann vielfältig.



So hätten nahezu alle Anbieter die Produktion von Fiebersaft eingestellt, weil die Herstellung aufgrund der Festbeträge und des Drucks der Kassen nicht mehr wirtschaftlich gewesen sei. „Die andere Ursache sind Lieferkettenabrisse“, so Hubmann. Wirkstoffe würden heutzutage überwiegend in Fernost, vor allem in den beiden Ländern Indien und China, produziert. Wenn dort aufgrund der Corona-Pandemie Fabriken geschlossen werden oder Frachtschiffe die Häfen nicht mehr anlaufen dürfen, komme es am Ende selbst bei Arzneimitteln zu Engpässen, die in Europa hergestellt werden. „Deshalb ist unsere Forderung seit Längerem, dass auch die Wirkstoffproduktion wieder in Europa stattfinden muss“, so Hubmann. Die Politik müsse dafür die Voraussetzungen schaffen. Laut Branchenverband Pro Generika sind die Festbeträge, die für die Medikamente gezahlt werden, seit zehn Jahren auf demselben Niveau festgezurrt. Das Problem: „Gleichzeitig steigen die Preise für Energie, Logistik und Wirkstoffe.“



Die Bundesvereinigung Deutscher Apotheker-Verbände (ABDA) hat festgestellt, dass nach Umfragen bei Apothekerinnen und Apothekern die Teams in den Apotheken bereits zehn Prozent ihrer Arbeitszeit dafür aufwendeten, bei etwaigen Lieferengpässen Lösungen für eine Versorgung der Patienten zu finden.



„Aber manches ist einfach derzeit nicht zu bekommen“, sagt Apotheker Albert Rasche. Und selbst herstellen? „Das ist schwierig und sehr aufwendig. Zunächst müssten die notwendigen Rohstoffe besorgt werden und am Ende wird die viele Arbeit auch nicht entsprechend honoriert.“ Er sieht in der gesamten Zunft deutliche Schwierigkeiten und spricht auch das Apothekensterben an. Das habe nicht zuletzt damit zu tun, dass die Anforderungen und Vorschriften teilweise sehr streng ausgelegt werden. „Da gibt es uralte eingesessene Apotheken, wo im Sommer plötzlich ein Prüfer vorbeikommt und mit einem Thermometer 26 Grad Celsius feststellt. Das sei nicht zulässig, die Apotheke solle umgebaut werden.“



Im Januar 2021 hatte Rasche das entsprechende Equipment für das E-Rezept angeschafft. „Das wurde von uns ja auch verlangt“. Seitdem hat er sage und schreibe drei E-Rezepte zu bearbeiten. „Und dafür der ganze Aufwand“, schüttelt er den Kopf.