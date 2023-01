Apotheken in Not: Lieferlücken bei vielen Medikamenten

Von: Simone Benninghaus

Die Erkältungswelle rollt durch Deutschland, die passenden Medikamente gleich zu bekommen, ist aber nicht immer so einfach. Vielfach gibt es Lieferengpässe – nicht nur bei Mitteln gegen Husten oder Schnupfen. © Maurizio Gambarini/dpa

Überall wird geschnieft, geschnäuzt und gehustet. Die Krankheitswelle greift nach wie vor um sich. In der Apotheke das gewünschte Medikament zu bekommen, kann aber unter Umständen schwierig werden.

Meinerzhagen/Valbert – „Die Lage ist nicht besonders gut“, bestätigt auch der Inhaber der Ihne-Apotheke in Valbert Markus Blumenthal.

Insbesondere für Eltern gleicht es im Augenblick manchmal einer Tortur, wenn sie ein Fiebermittel für den Nachwuchs benötigen. Bei Säften gebe es nach wie vor erhebliche Schwierigkeiten, berichtet der Valberter Apotheker. „Das bekommen wir eher tröpfchenweise“, beschreibt Blumenthal Lieferungen, die lediglich zwei bis drei Flaschen umfassen.

Tipps für Eltern kleinerer Kinder

Bei Zäpfchen sehe es hingegen etwas besser aus. Diese habe er glücklicherweise Dank eines größeren Einkaufs vorrätig. Bei kleineren Kindern könnten Eltern darauf ausweichen. Ab einem Alter von vier bis sechs Jahren könnten sie auch schon Tabletten nehmen. Je nach Körpergewicht könnten diese halbiert werden. Das Problem sei bei vielen Kindern häufig das Schlucken, besonders, wenn sie ohnehin auch noch Schluckbeschwerden haben, weiß Blumenthal. Mit einem Mörser könne eine Tablette zerbröselt und dann in ein Getränk oder einen Joghurt gemischt werden. „Apfelmus oder Wackelpudding eignen sich auch. Alles, was glitschig ist und gut runter gleitet.“

Grundsätzlich helfe Fieber dem Immunsystem, Krankheitserreger zu bekämpfen. Dass Eltern eine anhaltend hohe Körpertemperatur aber senken möchten, sei verständlich. „Wenn Eltern aber beispielsweise von ihrem Arzt ein Rezept bekommen für Fiebersaft und Ohrentropfen, kann es sein, dass sie sich erst einmal ans Telefon hängen müssen und bei mehreren Apotheken nachfragen müssen, ob das zu bekommen ist.“ Für Mütter und Väter sei das nervenaufreibend und zeitaufwendig.

Auch Corona in China sorgt für angespannte Lage

Die Ursache für die Engpässe hängt aus der Sicht Blumenthals mit der Corona-Lage in China zusammen, wodurch der Export reduziert oder sogar gestoppt worden sei. Fiebersäfte, die für drei oder vier Euro verkauft würden, seien für Pharmafirmen zudem nicht lukrativ, warum sie die Herstellung eingestellt hätten und weswegen Gesundheitsminister Karl Lauterbach nun versuche, gegenzusteuern, um eben diese Arzneimittelengpässe zu vermeiden und die Herstellung zu gewährleisten.

Zudem sei derzeit durch die hohe Zahl der Erkrankungen natürlich auch die Nachfrage nach Medikamenten gestiegen. Daher sei es auch bei einigen Erkältungsmitteln und auch pflanzlichen Hustenmedikamenten schwierig, auch geläufige Hustenstiller seien kaum erhältlich. Lieferlücken gebe es bei manchen Nasensprays, etwa für Kinder. Schwierig sei die Lage auch bei verschiedenen Antibiotika. Und auch bei Schmerzmitteln für Erwachsene oder allgemeinen Erkältungsmedikamenten werde es eng und es bestünden Lieferlücken. Bestimmte Blutdrucksenker seien nicht zu bekommen, ebenso beispielsweise das Magenmedikament Pantropazol oder das Herzmedikament Digitoxin.

Ausweichen auf andere Medikamente

Grundsätzlich sei es Apotheken möglich, auf wirkstoffgleiche Medikamente auszuweichen. Wenn es die aber auch nicht mehr gibt, muss mit dem behandelnden Arzt, der ein Rezept ausgestellt hat, Rücksprache gehalten werden. Da das Durchkommen am Telefon mitunter ebenfalls schwierig sei, werde auf eine Anfrage per Fax ausgewichen. „Dann warten wir, welche Alternativen vorgeschlagen werden.“ Zum Glück funktioniere die Kommunikation auf diesem Weg meistens gut.

Einigen Praxen außerhalb habe man für diese Fälle, in denen ein neues Rezept ausgestellt werden muss, schon vorsorglich frankierte Umschläge zugeschickt, denn für die Sendung fallen auch für Praxen Portokosten an. „Und mitunter kommt es auch vor, dass uns Praxen fragen, welches Medikament als Alternative gewählt werden könnte“, schildert Markus Blumenthal die augenblickliche Situation. Für alle Beteiligten bedeute sie auf jeden Fall mehr Arbeit.

„Ähnliches Medikament immer noch besser als gar keines“

Schwierig sei es darüber hinaus auch, wenn ein Patient aus dem Krankenhaus entlassen werde und entsprechend nicht ausreichend Medikamente habe und daher weitere benötige. „Wir müssen dann gucken, was lieferbar ist.“ Wenn dann nur ein ähnliches Medikament ausgehändigt werden könne, bestehe meist auch Erklärungsaufwand, da es den Patienten verständlicherweise beispielsweise auch um die Frage der Verträglichkeit gehe. „Ein ähnliches Medikament ist aber immer noch besser als gar keines“, meint Markus Blumenthal.

Der Valberter Apotheker erinnert an den Beginn der Corona-Pandemie, als man bei der Beschaffung von Masken auf die Lieferungen aus China angewiesen gewesen sei. Diese Abhängigkeit habe sich schließlich reduziert, als auch in Deutschland mit der Produktion begonnen worden sei. Bei Medikamenten sei es nun ähnlich. Daher sei es wichtig, Produktionsstätten in Deutschland aufrecht zu erhalten, beziehungsweise wieder anlaufen zu lassen. Nicht von heute auf morgen werde sich die Situation dann entspannen, aber auf längere Sicht, hofft Markus Blumenthal.