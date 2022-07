Ansturm auf Ferienangebot in Meinerzhagen

Von: Luitgard Müller

Auch in diesem Sommer können die Kinder in Meinerzhagen wieder aus einem abwechslungsreichen Programm wählen. Vereinzelt gibt es noch freie Plätze.

Meinerzhagen – Auch in diesem Jahr sind die Angebote bei den Ferienspielen wieder interessant, unterhaltsam und lehrreich: Entspannen, der Fantasie freien Lauf lassen und mit Lebensberaterin Petra Zanini zu einer Traumreise starten. Oder auf dem Hof Rolle in Neuhohlinden Pferde pflegen und auf ihrem Rücken das Gelände erkunden, Reiterspiele spielen und ein Quiz lösen. Oder aber die Freiwillige Feuerwehr besuchen, sich über die Arbeit und die Ausrüstung der Wehrmänner informieren und sogar selbst einen Löschangriff starten. Und das sind nur einige der vielen Angebote, die es in diesem Sommer wieder in Meinerzhagen gibt – die Kinder können ihre Wahl wieder aus einem abwechslungsreichen Programm treffen.

Denn auch wer sich sportlich betätigen möchte, konnte verlockende Angebote finden, von denen viele aber bereits ausgebucht sind. Etwa Schnupperkurse beim Golfclub Varmert, ein Tischtennisturnier und weitere Ballspiele bei der TSG Valbert, eine Besuch im Kletterwald Freudenberg mit dem Jugendzentrum und dem Jugendtreff Valbert sowie Sport- und Lichtschießen beim KKSV oder Kartfahren beim Kiersper Ralley-Club. Ebenfalls ausgebucht ist ein Ausflug zum Seabounce in Olpe, wo die Kinder nach Herzenslust Trampolinspringen können, sowie ein Besuch im Ford Fun.



Besonders beliebt sind in diesem Jahr offensichtlich auch die Bastelangebote, die ebenfalls ausgebucht sind: beispielsweise Filzen in der Filzwerkstatt Mialu oder Traumfänger basteln mit der Waldjugend.



Noch nicht ausgebucht ist hingegen eine Fahrt zum Wasserskifahren in Duisburg oder ein Besuch der Karl-May-Festspiele in Elspe, wo „Der Schatz im Silbersee“ auf dem Spielplan steht. Jugendzentrum und der Jugendtreff Valbert laden dazu ein. Weitere Informationen gibt’s unter www.meinerzhagen.de/familie/aufwachsen-in-meinerzhagen/ferienspiele-2022.