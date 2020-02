Moscheeverein: Drohungen werden ernst genommen

+ © dpa Mit Polizei-Absperrband wurde der Zugang zur Merkez-Moschee in Duisburg bereits im Juli 2019 nach einer Bombendrohung versperrt. „In NRW gibt es solche Vorfälle fast schon im Wochentakt“, sagte Aiman Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland. © dpa

Meinerzhagen - In der Nacht zu Donnerstag ist es in Hanau zu Anschlägen auf Shisha-Bars gekommen. In der vergangenen Woche wurden Ditib-Moscheen bedroht. Im nahe gelegenen Hagen wurde ein islamisches Gotteshaus aus Sicherheitsgründen geräumt.