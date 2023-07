Angst vor dem Wolf im MK? Nabu-Botschafter klärt auf

Von: Sarah Lorencic

Teilen

Vielerorts hat sich der Wolf nach 20 Jahren zur Normalität entwickelt. Eine Koexistenz sei möglich, auch ohne Angst vor dem Tier. © Boris Roessler

Angst vorm etwaigen „bösen Wolf“? Die müsse man nicht haben. Im Gegenteil und das belegten Zahlen. Ein Wolfsbotschafter ergreift das Wort.

Meinerzhagen/Märkischer Kreis – Geht es um den Wolf, kommen meist Menschen aus der Jägerschaft und Nutztierhalter zu Wort, kritisiert Karlheinz Pompe. Der Sprecher des Landesfachausschusses Wolf Nordrhein-Westfalen des NABU möchte die natur- und artenschutzrechtliche Sicht darstellen. Vor allem aber möchte er die Sicht auf den Wolf „gerade rücken“, wie er sagt.

Nachdem sie in Deutschland lange Zeit ausgerottet waren, wurden im Jahr 2000 die ersten Wolfswelpen in Freiheit geboren. Und seitdem erobern sich die Wölfe ihren alten Lebensraum zurück. Mit Stand von November 2022 leben 161 Wolfsrudel, 43 Paare und 21 sesshafte Einzeltiere in Deutschland. Wie Karlheinz Pompe betont, ist es in all den Jahren zu keinem Angriff auf den Menschen gekommen. Spannt man den Radius weiter und blickt auf eine Studie des Nina-Instituts wurden in Europa und Nordamerika in der Zeit von 2002 bis 2020 14 Menschen durch Wölfe verletzt, zwei davon tödlich.

Tollwut und Anfütterungen als Gründe

Hintergrund bei 79 Prozent aller Fälle war zum einen die Tollwut oder eine Anfütterung der Tiere, durch die sie nah an den Menschen herankamen. Seit 2008 gilt die Tollwut in Deutschland als ausgerottet. Karlheinz Pompe ist gebürtiger Lüdenscheider, wohnt mittlerweile aber in Wuppertal. Dass seine Heimat bald zum Wolfsgebiet erklärt wird, stimmt ihn grundsätzlich positiv, denn aus Naturschutzsicht ist das ein großer Erfolg. Die Nachrichten über die Wolfsansiedlung aber stimme nicht jeden positiv, sondern erzeuge bei einigen Menschen Angst. Respekt solle man haben wie vor jedem Wildtier, sagt der Wolfsbotschafter. Aber Angst müsse man nicht haben.

Der Rentner zieht durch NRW, um aufzuklären. Das, was der Märkische Kreis derzeit durchlebt, hätten viele andere Kommunen und Kreise schon hinter sich. Und der Ablauf sei immer ähnlich. Der Weg zur Koexistenz sei nie konfliktfrei gewesen, aber vielerorts hat sich nach 20 Jahren dennoch der Wolf in der Region zur Normalität entwickelt. In Brandenburg, dem Bundesland mit der höchsten Populationsdichte, macht der gebürtige Lüdenscheider oft Urlaub – auch, weil er dem Wolf auf der Spur ist, wie er sagt. Doch noch nie habe er einen zu Gesicht bekommen. Als er auf einem Campingplatz Urlaub machte, der mitten in einem Wolfsgebiet liegt und von drei Rudeln umgeben ist, machte eine Gruppe von Kindern mit ihren Betreuern eine Nachtwanderung. Angst vor Wölfen hatte niemand, vielmehr wisse man vor Ort und durch Experten, dass der Wolf den Menschen nicht angreife, sagt Pompe.

Nahrung bestehe nur zu zwei Prozent aus Nutztieren

Nichtmals Nutztierhalter müssten große Angst vorm etwaigen „bösen Wolf“ haben. Durch Untersuchungen von Wolfslosungen, also Kot, wissen die Experten, dass es nur zwei Prozent Nutztiere die Nahrung von Wölfen ausmachen. In der Regel macht das Wildtier Jagd auf Rehe, Wildschweine oder auch kleine Tiere wie Waschbären, Nutrias oder Hasen. Und aus vielen Gesprächen mit Schäferinnen und Schäfern weiß der Nabu-Sprecher, dass ihnen der Hund als Jäger schon reicht. Nicht selten entpuppen sich die angeblichen Wolfsrisse als Hunderisse. War es ein Wolf, bekommt der Nutztierhalter wenigstens eine Entschädigung vom Land. Bei Hunden gehen die Halter meist leer aus.

Die Frage, die Meinerzhagens Hegeringleiter Fabian Matzner in den Raum stellte, nämlich wie viel Wolfspopulation gut für den Wald ist, wirft Pompe zurück. Fragt man sich das bei Rehen und Wildschweinen auch? Deren Population werde man nicht Herr und nichtmals der Wolf könne die Population der Wildschweine regulieren. „So viel kann er gar nicht fressen“, sagt Karlheinz Pompe. Und die Schweine im Wald seien es auch, über die man sich als Waldbesucher mehr Gedanken machen müsse. Nicht nur trächtig, mit Jungen an ihrer Seite, sondern auch zur Zeit der Brunft sind die Schweine aggressiv. Dennoch kann er Ängste der Menschen verstehen, immerhin sei der Wolf in der Region neu. Wie also damit umgehen?

Gebürtiger Lüdenscheider will aufklären

Da helfe nur Aufklärung, die der Wolfsbotschafter versucht seit 2014 zu betreiben. In seine Heimat möchte er deshalb auch gerne kommen. Um aufzuklären und die Spuren des Wolfs im Ebbegebirge zu verfolgen. Zuverlässige Informationen über die einzelnen Wolfsvorkommen sind wichtig, um den tatsächlichen Bestand zu kennen. In Werdohl gab jetzt eine Wolfsbegegnung auf einem Waldweg. Eine Spaziergängerin sah das Tier mitten auf dem Weg sitzen. Der Wolf sei sitzen geblieben und habe sie beobachtet und nicht auf ein Pfeifen mit einer Hundepfeife reagiert. Eine seltene Sichtung, weil der Wolf die Nähe zum Menschen nach Pompe eher meide. Nicht verwundert ist er aber über die Sichtung auf dem Wanderweg. Der Wolf spare Energie und laufe meist auf Wanderwegen und Radwegen statt durchs Unterholz. Gefährlicher mache das den Wolf dennoch nicht, laut Pompe.

Ob eine Jagd auf das geschützte Tier jemals zugelassen wird? Laut Nabu sind die Forderungen nach einer Bejagung des Wolfes jedenfalls nicht nur EU-rechtswidrig, sondern lösen keinerlei Probleme. Es ist nicht entscheidend, ob ein oder zehn Wölfe in einem Gebiet vorkommen, am Herdenschutz führe kein Weg vorbei. Wichtig sei im Märkischen Kreis nun die Ausweisung als Wolfsgebiet – das sind keine Schutzgebiete, denn der Wolf ist grundsätzlich überall geschützt. In den Gebieten können aber Halter von gerissenen Nutztieren besser entschädigt werden. Zum Schutz der Weidetiere vor dem Wolf können Halter von Schafen, Ziegen sowie Betreiber von Wildgehegen Fördermittel für den Erwerb von Elektrozäunen und die wolfssichere Optimierung bestehender Zäune ihrer Herden vor Übergriffen durch Wölfe beantragen.