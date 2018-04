Meinerzhagener Polizeichef: Angriffe auf Beamte kein generelles Problem

+ © Beil Jörg Meier ist Leiter der Polizeiwache in Meinerzhagen. © Beil

Meinerzhagen/Kierspe - Mit der Meldung einer Ruhestörung fing es gegen 3 Uhr in der Nacht zu Sonntag an. Was die zur Hilfe gerufenen Polizisten dann im Bereich des Forums an der Kiersper Otto-Ruhe-Straße erlebten, war wohl auch für sie in dieser aggressiven Form außergewöhnlich: Die Beamten wurden aus einer 15-köpfigen Gruppe von jungen Männern angegriffen – ein Polizist musste schließlich verletzt ins Krankenhaus gebracht werden (wir berichteten).