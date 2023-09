Angebot an der Haustür: Asphaltkolonne betrügt Eigentümer

Eigentümer haben Zweifel

Vermutlich illegal unterwegs ist offenbar zurzeit eine Teerkolonne in Halver und Umgebung (Symbolbild).

Nachdem eine Asphaltkolonne die Hofeinfahrt verschönert hat, kommen bei den Eigentümern Zweifel auf. Zu Recht: Es handelte sich um einen Betrug.

Meinerzhagen – Eine Asphaltkolonne hat am Montag Dienste in Meinerzhagen-Ihne angeboten. Wie die Polizei mitteilt, handelte es sich dabei allerdings um einen Betrug.



Zwei Männer klingelten in Ihne an der Haustür und boten an, nicht verbrauchten Asphalt auf der Hofeinfahrt zu verteilen. Die Eigentümer vereinbarten mit den Männern einen dreistelligen Betrag. Nach dem Ende der Arbeiten verlangten sie allerdings fast die zehnfache Summe und eine Bezahlung per Echtzeitüberweisung. Die Eigentümer ließen sich darauf ein und transferierten das Geld. Laut Polizeibericht überkamen die Eigentümer am nächsten Morgen Zweifel. Sie konnten die Überweisung rückgängig machen und erstatteten Anzeigen bei der Polizei wegen Betrugs.



„Typischer Ablauf“ des Betrugs

Wie die Polizei weiter mitteilt, haben die Eigentümer eine Rechnung erhalten, was keinesfalls immer der Fall sei. Die Polizei warnt bei Haustürgeschäften dieser Art zur Vorsicht: „Der Ablauf war typisch. Die angebliche Baustelle, auf der Asphalt übrig ist, existiert natürlich nicht. Die Auftraggeber können sich nicht darauf verlassen, dass tatsächlich Qualität abgeliefert wird.“ Falls überhaupt eine Quittung ausgestellt werde, so stehe darauf wahrscheinlich eine falsche oder gar keine Firmenadresse. Ebenso wahrscheinlich arbeiteten die Truppe schwarz, also ohne die Steuern zu zahlen.

Im April gab es einen ähnlichen Fall in Halver.