Der Parkplatz ist Anfang Dezember frei

+ © Isleib Gefahrenstelle Ausfahrt: Am Parkplatz an der Stadthalle gibt es kein Warnschild zu dem kreuzenden Radweg. © Isleib

Meinerzhagen - Auch das Umfeld der Stadthalle kam in der Ratssitzung am Montag zur Sprache. Es ging dabei um einen gefährliche Stelle am Stadthallen-Parkplatz, um die Parkplatzsituation an der Bücherei sowie die Offenlegung der Volme.