Puschkarsky nun "pro GroKo"

Meinerzhagen - „Ja, es stimmt. Vor einiger Zeit war ich gegen die Große Koalition. Aber ich habe meine Meinung geändert. Jetzt bin ich dafür.“ Das sagt Rolf Puschkarsky, Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten im Rat der Stadt Meinerzhagen. Und warum ist er nun anderer Ansicht als noch vor wenigen Wochen?

„So wie im Moment geht es einfach nicht weiter“, ist der Kommunalpolitiker überzeugt. Ganz einfach fiel Rolf Puschkarsky das „Umschwenken“ nicht. Aber er nennt seine Gründe und Befürchtungen noch detaillierter: „Bei einem ,Nein’ zur GroKo wäre eine Minderheitsregierung von CDU/CSU sicherlich keine Lösung, dafür sehe ich keine Zukunft.“

Und Neuwahlen? Auch das findet der Fraktionschef aus der Volmestadt wenig attraktiv: „Das würde momentan für die SPD wohl ein Desaster.“ Die logische Folge für ihn: GroKo. Das hängt aber auch mit dem Koalitionsvertrag, den er gerade auf der Homepage der SPD Meinerzhagen online gestellt und vorher studiert hat, zusammen. „Wenn das so wie verhandelt umgesetzt wird, dann kann es in der Großen Koalition vernünftig laufen. Dieser Vertrag ist eine gute Basis.“

Alles hat Puschkarsky allerdings beileibe nicht gefallen, was sich in den vergangenen Wochen im Willy-Brandt-Haus in Berlin ereignet hat. Dazu gehört auch die Personaldiskussion. „Ein einziges Desaster – und das ohne Not“, findet er in Anspielung auch auf Martin Schulz, der zunächst sein Mitwirken in einem Merkel-Kabinett ausgeschlossen hatte und dann doch Außenminister werden wollte.

Inzwischen, noch vor dem Votum der SPD-Basis zur Großen Koalition, ist der Meinerzhagener der Überzeugung, dass es besser wäre, „den Zuschnitt der Ministerien im Vorfeld der Abstimmung bekannt zu geben“. Was genau in Berlin gelaufen sei, könne er allerdings aus der Ferne nicht wirklich beurteilen, mag er keinem Genossen die Generalschuld für die Misere geben.

Kann man den Bürgern in Meinerzhagen die SPD-Politik überhaupt noch vermitteln? „Hier in unserer Stadt sicherlich“, hat Rolf Puschkarsky in Gesprächen mit Meinerzhagenern festgestellt. „Und für das Land und den Bund bin ich nicht zuständig“, fügt er hinzu.

SPD Meinerzhagen: Eintritte statt Abgänge

Froh ist der SPD-Fraktionschef aus der Volmestadt aber, dass die Querelen vor Ort offensichtlich keine Auswirkungen auf die Mitgliederzahl der SPD Meinerzhagen hatten: „Im vergangenen Jahr hatten wir sechs Neueintritte. Dem standen sieben Abgänge gegenüber – fünf davon Parteiaustritte.“ Zum 31. Dezember 2017 habe die Mitgliederzahl in Meinerzhagen genau 100 betragen.

„In den ersten Wochen des Jahres 2018 hatten wir dann vier Eintritte in die Meinerzhagener SPD und keine Austritte, sodass unsere aktuelle Mitgliederzahl 104 beträgt.“ Ob es sich bei den neuen Genossen nun um Zugänge handelt, die durch die Juso-Kampagne „Tritt ein, sag Nein“ gewonnen wurden, kann Rolf Puschkarsky nicht sagen. „Es sind aber, bis auf einen, durchweg ältere Meinerzhagener, die zu uns gekommen sind. Also ist das wohl eher nicht der Fall.“

Erhard Pierlings ist eines der prominentesten Meinerzhagener SPD-Mitglieder. Der ehemalige Bürgermeister kann die politische Szene als Insider und „Ruheständler“ inzwischen mit einigem Abstand beobachten, auch wenn er seinen Genossen in der Volmestadt immer noch sehr verbunden sei. Zur Rolle der Bundespartei hat er eine ganz klare Meinung: „Die GroKo ist auch für die SPD unumgänglich. Alles andere wäre mit nicht mehr zu verkraftenden Nachteilen verbunden.“ Zu den Differenzen in Berlin äußert sich Erhard Pierlings kurz und knapp: „Seit jeher hat die SPD große Probleme damit, Dogmatiker und Pragmatiker unter einen Hut zu bringen.“