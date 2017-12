Ein neuer Verein hilft kleinen Nagern

Meinerzhagen - André Kattwinkel hat ein Herz für Meerschweinchen und Kaninchen. Der 23-jährige Meinerzhagener kümmert sich seit 2012 um Tiere dieser Arten, die in Not geraten sind. Das tat er bisher ohne Eintrag ins Vereinsregister. Jetzt hat Kattwinkel einen "e.V." gegründet.

„AKW’s (für André Kattwinkels-) Meerschweinchen und Kaninchen“ heißt der jetzt gemeinnützige Verein, in dem der 20-jährige Nico Vollmerhaus und die 23 Jahre alte Rebecca Skorupa als zweiter Vorsitzender beziehungsweise Kassiererin aktiv sind. Insgesamt freut sich das Vorstandstrio, dass inzwischen zwölf Mitglieder die gute Sache unterstützen.

Die Gründungsversammlung fand bereits am 6. September statt, der Eintrag ins Vereinsregister erfolgte am 7. Dezember. Etwa 65 Tiere werden zurzeit in den Stationen am Birkenweg und an der Otto-Fuchs-Straße betreut. Sie alle wurden abgegeben oder von Institutionen angeliefert. Insgesamt waren es bisher 700 Nager, die in Meinerzhagen aufgepäppelt wurden. Viele waren verwahrlost und benötigten dringend ein neues Heim.

„Inzwischen haben wir eine sehr große Reichweite. Wir vermitteln Tiere praktisch in ganz Deutschland – von Gelsenkirchen bis nach Freiburg“, erläutert Kattwinkel. Ein Kaninchen, ein so genanntes Löwenkopf-Weibchen, wurde zum Beispiel von einem Breisgauer abgeholt. Er fand sein Wunschtier über die Homepage des neuen Vereines, die unter der Adresse www.akwtiere.com zu erreichen ist.

André Kattwinkel verbindet mit „AKW’s Meerschweinchen und Kaninchen“ Hobby und Hilfe. Dazu war es notwendig, sich fortzubilden – schließlich geht es um Lebewesen, mit denen der 23-Jährige täglich zu tun hat. Das gilt natürlich auch für seine Vorstandskollegen. Gemeinsam besuchten die drei „AKW-Funktionäre“ Ende November also einen Lehrgang für Kleinsäugerhaltung an der Akademie für Tierhaltung in Köln-Auweiler. Dabei ging es auch um den artgerechten Umgang mit Kleintieren. Darauf legten Kattwinkel und seine Helfer allerdings auch schon vor der Weiterbildung großen Wert. Weil diese Arbeit sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, Kattwinkel und Vollmerhaus auch in der Feuerwehr aktiv sind und öfter ausrücken müssen, werden nun weitere „flexibel einsetzbare“ Mitstreiter gesucht.

André Kattwinkel ist zu erreichen unter Tel. 0 23 54/7 06 36 07 – in Notfällen (ausgesetzte Tiere) rund um die Uhr. Der Vorsitzende bittet auch um Futter- und Sachspenden, mit denen die Arbeit der Tierschützer unterstützt werden kann. Die IBAN für Geldspenden lautet DE75 4476 1534 4021 8987 01 (Volksbank im MK). Zum Füttern, Pflegen und Stallausmisten werden weitere Helfer gesucht.