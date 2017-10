„Wildwest“ auf der Bergstraße

+ © dpa Symbolbild © dpa

Meinerzhagen - Während sich im Wilden Westen die Cowboys zum High Noon auf staubiger Straße gegenüber standen, sind es in Meinerzhagen ein Transit und ein Kleinwagen. Deren Insassen – zwei Frauen und ein Mann im Transit, zwei Männer im Pkw – standen sich Anfang des Jahres auf der nur einspurig befahrbaren Brücke auf der Bergstraße gegenüber. Was wäre in diesem Fall die richtige Reaktion? Einer von beiden setzt zurück? Nein!