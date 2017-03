Harte Bestrafung für 30-Jährigen

Meinerzhagen - Nachdem ein Obdachloser eine Zeit lang bei einem Kumpel in Meinerzhagen gewohnt hatte, wollte er in die Wohnung einziehen. Doch die Vermieterin spielte nicht mit, hatte nicht vor, dem 30-Jährigen die vier Wände zu überlassen. Kurzerhand füllte der Mann daraufhin einen Mietvertrag zu seinen Gunsten aus und fälschte die Unterschrift der Vermieterin.

Das Dokument legte er im Bürgerbüro vor. Der Schwindel flog auf und der Vater einer zwölfjährigen Tochter landete wegen Urkundenfälschung vor dem Amtsgericht. „Die Unterschrift habe ich gefälscht. Es war ein dummer Fehler. Aber ich fand keinen anderen Ausweg“, erklärte er. Er habe noch immer keine eigene Anschrift, lebe bei einem Verwandten.

Auch den zweiten verhandelten Vorwurf gab der Mann zu. Danach war er am 20. September vergangenen Jahres mit einem Roller auf der Kampstraße in Meinerzhagen unterwegs. Allerdings viel zu schnell. Die Polizei wurde auf den Angeklagten aufmerksam. Eine spätere Kontrolle ergab, dass das Gefährt mehr als doppelt so schnell war, wie erlaubt. Dafür hätte der 30-Jährige eine Fahrerlaubnis haben müssen. Die konnte er jedoch nicht vorweisen. Für den Angeklagten nicht das erste Fahren ohne Fahrerlaubnis.

17 Vorstrafen brachte er mit. Darunter neben Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung auch Diebstähle, Hausfriedensbruch und Körperverletzung. Im Dezember vergangenen Jahres war der Meinerzhagener wegen eines ebay-Betrugs zu 900 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Unter Einbeziehung dieser Entscheidung kassierte der Angeklagte eine Geldstrafe von 1650 Euro, eine neunmonatige Sperre zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis und ein dreimonatiges Fahrverbot. Mit: „Ich werde nicht wiederkommen“, verabschiedete sich der 30-Jährige nach dem Prozess.