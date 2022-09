Ampel-Regelung nach Hochwasserschäden

Von: Simone Benninghaus

An einer Stützwand der Landstraße 709 müssen Hochwasserschäden beseitigt werden. © Benninghaus, Simone

Autofahrer müssen derzeit auf der L 709 in Höhe der Ortschaft Ingemerterhammer vor einer Ampel stoppen. Die Straße ist hier nur einseitig befahrbar, da Straßen.NRW in diesem Bereich Hochwasserschäden an einer Stützwand, die im vergangenen Jahr entstanden sind, beseitigen lässt.

Meinerzhagen – Bei einer Begehung seien im Oktober vergangenen Jahres Ausbrüche und Unterspülungen der Stützwände sowie der Auskolkungen der Bachsohle festgestellt worden, teilt Andreas Berg, Sprecher des Landesbetriebs Straßen.NRW, auf MZ-Anfrage mit. Diese Schäden würden die Standsicherheit der Stützbauwerke und die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigen und müssten daher schnellstmöglich beseitigt werden. Die Arbeiten sollen bis zum 10. Oktober erledigt sein.

Zweiter Bauabschnitt im nächsten Jahr

Ungewohnt ist die Ampel für ortsansässige Autofahrer nicht, denn bekanntlich hatte auch die Sanierung der L 709 lange gedauert. Immer wieder hatte es dabei Verzögerungen gegeben. 2018 war die neue Straße nach mehr als einem Jahr Bauzeit wieder freigegeben worden. Probleme hatte es damals beispielsweise auch bei den Banketten und der Sicherung der Uferbereiche gegeben. Dem ersten Bauabschnitt sollte sich mit der Erneuerung des Teilstücks zwischen Krummenerl und Hunswinkel der zweite anschließen. Die Sanierung der maroden „Holperstrecke“ zögerte sich allerdings auch hinaus. Zuletzt sollte die Sanierung im Jahr 2021 vorgenommen werden, doch daraus wurde bekanntlich nichts. Jetzt soll es aber im kommenden Jahr so weit sein. Ein Teil der Arbeiten soll möglicherweise sogar schon in diesem Jahr beginnen.