Altes Bauernhaus im MK war früher Rittergut

Von: Simone Benninghaus

Teilen

Für Jürgen Engelhardt ist es eine Passion: das alte Gutshaus in Blomberg hat er gründlich saniert. © Benninghaus

In der Ortschaft Blomberg gab es früher ein Rittergut. Das und vieles mehr an Geschichte beherbergt ein altes Bauernhaus. Dort lebt Jürgen Engelhardt.

Meinerzhagen – Dass dieses Haus Geschichte atmet, ist unübersehbar – trotz der neuen Fenster und trotz der gestrichenen Fassade. Eigentlich ist alles neu und doch ist das Alter des Gebäudes nicht zu übersehen. Für Jürgen Engelhardt macht genau das der Reiz seines mehr als 200 Jahre alten Besitzes in Blomberg aus. Die Historie des Ortes geht sogar noch viele Jahrhunderte weiter zurück, denn früher stand auf dem Grundstück ein Rittergut.

Eine alte Ansicht von oben auf Blomberg. © Benninghaus, Simone

An der Historie sei er schon immer interessiert gewesen, sagt der Oldtimer-Fan Jürgen Engelhardt. Dass er jedoch einmal an einem geschichtsträchtigen Ort wohnen würde, war nicht sein Plan, eher ein Zufall. „Ich bin so ein Typ, ich wollte aufs Land“, erzählt der Meinerzhagener, der bis vor 13 Jahren im Eickenhahn lebte. Wenige Hundert Meter weiter ist er auch aufgewachsen, die Eltern kauften an der Immecke ein Bauernhaus, das später abgerissen wurde. Er habe jedoch noch gute Erinnerungen an dieses alte Gehöft und die Hühner im Hof.

Altes Haus und Hühner im Hof

Altes Haus und Hühner im Hof – so ist es auch in Blomberg. Vielleicht habe ihn die Kindheit geprägt, überlegt Jürgen Engelhardt, der eines Tages auf eine Anzeige stieß: „Bienen, Blumen, Beschaulichkeit – Gemütliches Bauernhaus in Meinerzhagen-Valbert“. Genauer gesagt ziemlich genau dazwischen. Blomberg liegt an der L539, ist jedoch so weit genug abseits, dass man hier eigentlich nur die Nähe zur Natur des Ebbegebirges wahrnimmt.

Auf das Alter des Hauses weist auch eine Tafel am Gebäude hin. © Benninghaus, Simone

An die erste Besichtigung kann sich Jürgen Engelhardt noch gut erinnern: „Es roch muffig, doch als ich die Treppe sah und die Aufteilung der Räume, da wusste ich ‘Hier biste richtig’“, erzählt der 63-Jährige. 2010 kaufte er das alte Haus und die Arbeit begann.

Von den Vorbesitzern sei das alte Gebäude eigentlich nur noch als Wochenendhaus genutzt worden und Jürgen Engelhardt vermutet, dass sie am Ende überfordert gewesen seien mit dem alten Gemäuer: „Man muss schon körperlich fit sein, um das hier zu schaffen.“

Jürgen Engelhardt und seine Frau Anette haben in den letzten Jahren viel geschafft. Eine Kernsanierung, fasst er zusammen. Als Kraftfahrzeugmechaniker sei er eigentlich Autodidakt, was den Bau betreffe. Trotzdem wagte er sich an das Projekt, führte Planung und Umsetzung nahezu allein durch.

Heute ist das alte Gebäude in klassischem Weiß gestrichen, früher war es deutlich farbenfroher. © Heimatverein Meinerzhagen

Das Gebälk im Obergeschoss sei so faul gewesen, dass sich die Balken durchgebogen hätten, alte Lehmdecken wurden mit der Spitzhacke herausgehauen – nur ein kleiner Ausschnitt aus den ungezählten Stunden an Arbeit, die investiert wurden, damit der Charme, den die Verkaufsanzeige versprach, ansatzweise sichtbar wurde.

Alle Unterlagen, die er bekommen konnte, habe er von dem Haus gesammelt, sagt Jürgen Engelhardt und bedauert, dass von der Historie des Gebäudes scheinbar nicht mehr übrig geblieben ist als einige wenige alte Fotos und das Wohnrecht einer Vorbewohnerin, deren Totenschein nicht auffindbar sei und die daher, obwohl längst verstorben, noch im Grundbuch stehe. Jürgen Engelhardt hat sich an diesen Umstand gewöhnt: „Sie soll auch hier wohnen bleiben.“

Dass die Geschichte des Hauses beziehungsweise des alten Rittergutes, das hier einst stand, vermutlich genauso wechselvoll war, wie die häufigen Wechsel seiner Besitzer, darauf deuten zumindest alte Aufzeichnungen hin, die Thomas Pätzold vom Meinerzhagener Heimatverein ausfindig machen konnte.

Eines von zwei Rittergütern

Das Gut Blomberg, neben dem Listerhof eines von zwei Rittergütern auf dem Gebiet der ehemaligen Gemeinde Valbert, ist in mehreren Schriften erwähnt. 1999 veröffentlichte beispielsweise Robert Czoelner in einem Meinhardus-Heft des Heimatvereins eine Abhandlung über die Geschichte des Rittergutes Blomberg und stellte dabei bereits zu Beginn fest, dass die Nachrichten über Blomberg vergleichsweise spärlich ausfallen. Eine Ursache könnte seiner Ansicht nach „die unsichere Quellenlage“ sein. Czoelner erwähnte auch „die bisher unbewiesene Theorie, zu Blomberg hätten in der Zeit von 1429 bis 1497 die süderländischen Freigrafen Heinrich und Johann von Valbert ihren Wohn- und Amtssitz gehabt.“ Ausführlich befasst sich Czoelner dennoch mit den Familienstammbäumen, Erbfolgen, Verkäufen und Eigentumsverhältnissen in den damaligen Jahrhunderten.

Weitere Hinweise fand Thomas Pätzold in der Heimatchronik der Gemeinde Valbert von Ortshistoriker K. H. Wülfrath, in der zum adeligen Freigut Blomberg geschrieben wird, dass 1645 in der Erbgruft für die adeligen Besitzungen in der früheren alten Kirche Adam Henrich Pantel von Kaldenbach, Freiherr von Blomberg begraben wurde.

Auf das Alter des Hauses weist auch eine Tafel am Gebäude hin. © Benninghaus, Simone

Auch im Stammbaum der Familie Turck ist Blomberg als Besitz genannt, Johan Casper Turck kaufte das Anwesen 1720. Bis dahin war es im Besitz der Familie Wever. Leopold Wever aus der gleichnamigen Richterfamilie, der Cathrina Gertraut Penßen von Caldenbach aus Blomberg heiratete, wurde nach Urkunden auch als Herr von Blomberg erwähnt. Auch in einem Hypothekenbuch des Kirchspiels Valbert aus den Jahren 1727 bis 1809 wird Blomberg erwähnt.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts verfiel das Rittergut laut den Aufzeichnungen. Auf seinem Grund stehen heute Häuser. Eines ist das alte Bauernhaus von Jürgen Engelhardt.