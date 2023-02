Alte Idee wiederbeleben: „Touristisches Highlight“ für den MK

Von: Sarah Lorencic

Der Führungsraum im Bunker erstreckt sich über zwei Etagen. © Bundesamt für zivilen Bevölkerungsschutz

Er ist ein Zeitzeugnis des Kalten Krieges. Der Bunker unter Tage soll ein Museum werden. Dieses würde „einmalig“ sein in der Region und NRW-weit strahlen - vielleicht auch noch weiter.

Meinerzhagen – Es gibt keine Gründe, die den Denkmalwert widerlegen. Zu dem Schluss kommt die Obere Denkmalbehörde im Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), nachdem sie die Argumente der Eigentümergemeinschaft des ehemaligen Warnamts vorgelegt bekommen hatte. Die Stadt Meinerzhagen ist daher gezwungen, das Warnamt nebst Bunker in die Denkmalliste einzutragen. Diese Eintragung war Thema im Ausschuss für Sport, Kultur und Denkmalpflege am Dienstag.

Achim Neubert, zuständig für Denkmalschutz und -pflege in der Stadtverwaltung, stellte den Mitglieder das „sehr interessante Objekt“ vor und wiederholte die Argumente der Besitzer als auch des LWL (wir berichteten). „Damit besteht für uns die Pflicht, das als Denkmal einzutragen“, sagte Neubert.



„Ausdrücklich“ für Denkmal-Eintragung

Kai Krause führte aus, dass man in der FDP-Fraktion ausführlich über das Thema diskutiert habe und „ausdrücklich“ den Vorhaben zustimme. Das Zeitzeugnis des Kalten Krieges sei von hoher Bedeutung, gerade in den jetzigen Zeiten, in denen man sehe, dass ein „Kalter Krieg wieder warm werden kann“.



Mehr als die reine Eintragung als Denkmal konnte sich Michael Krause vorstellen und erweckte alte Ideen für das Warnamt wieder zum Leben. Der sachkundige Bürger der UWG-Fraktion war 20 Jahre aktiv beim Tourismusverband des Märkischen Kreises und hatte schon häufiger Ideen, um Meinerzhagen touristisch attraktiver zu machen. Würde man das Warnamt zu einem Museum umgestalten, wäre das zum einen „einmalig“, und zum anderen hätte die Stadt ein „touristisches, kulturelles Highlight“. „Das, was man sich immer gewünscht hat“, sagte der Touristiker.



Von außen ist der Bunker nicht erkennbar. Nur der Funkmast weist auf das unterirdische künftige Denkmal hin. © F. Zacharias

Konzepte lägen in der Schublade, sagt Krause und nennt eines, das 2016 von einem Arbeitskreis mit dem Stadtmarketingverein entwickelt wurde. Er selbst schlägt noch einen neuen Arbeitskreis aus Experten vor, der aus acht Personen besteht – aus der Eigentümergemeinschaft, der Stadtverwaltung, Politik, Obere und Untere Denkmalschutzbehörde, dem Stadtmarketingverein und dem Verein WasserEisenLand, genauer gesagt Stephan Sensen.



Michael Krause kannte den verstorbenen Eigentümer des Warnamts, Hans Martin Brinkmann, sehr gut. Sein Wille sei es immer gewesen, ein Museum zu errichten. Mit Erfüllung dieses letzten Wunsches, bekäme man ein Win-win-win-Situation. Für die Stadt, den alten Eigentümer und die neuen.



Förderung vom Land möglich

Keine Frage, man redet über Millionen, weiß auch der Touristiker. Er weiß allerdings auch, dass es Förderchance vom Land Nordrhein-Westfalen gibt. Den Topf Heimat-Zeugnis aus dem Programm Heimat.Zukunft des Heimatministeriums. 80 Prozent Förderung seien möglich, wenn nur die Kommune das Vorhaben umsetzt, 90 Prozent, wenn es von einem Verein oder einer Privatinitiative ausgeht.



Achim Neubert sagte in die Runde, dass eine privatwirtschaftliche Nutzung nicht ausgeschlossen sei. Verwunderung machte sich in den Reihen der Ausschussmitglieder dennoch breit. Denn zu beschließen war nur die Eintragung als Denkmal. Der Vorschlag von Michael Krause war vorher niemandem bekannt. „Seit 14 Tagen liegt die Tagesordnung vor“, sagte Kai Krause von der FDP. Er hätte es begrüßt, wenn die Anregung als Antrag eingegangen wäre und man sich hätte vorbereiten können. Grundsätzlich sei man „für alles offen“. Er gab direkt zu bedenken, dass nicht klar ist, welcher Vertreter aus der Politik in die Expertengruppe hineinkäme und das eventuell für Diskussionen sorgen könnte.



Stadt soll Initiative ergreifen

Die Idee aber, findet Krause, könne der Eigentümer aufbringen. Es sei nicht Aufgabe der Stadtverwaltung und auch nicht die der Politik. Das sah Michael Krause anders: Für die Eigentümer sei das Objekt eher „ein Klotz gewesen“ und deshalb glaube er, dass man sie unterstützen müsse. „Sie werden nicht den ersten Schritt machen.“ Die Stadt müsse das Zepter in die Hand nehmen, sagte er im Gespräch mit der Redaktion.



Im Ausschuss entschuldigte er sich für die nicht formgerechte Einbringung, die man ihm jedoch nicht übel nimmt, wie Udo Kritschker (CDU) sagte. Schade hingegen fand man seitens Kai Krause und auch Udo Kritschker, dass die UWG ihren sachkundigen Bürger mit dem Thema und der Herangehensweise allein gelassen habe. Einstimmig hat der Ausschuss die Eintragung als Denkmal beschlossen.