Alpenbanditen sind musikalischer Höhepunkt

Von: Fabian Paffendorf

Musikalischer Höhepunkt: Die Alpenbanditen sorgen Samstagabend für die passende Partymusik. © DOROTHEE RUCKES

„Musik beruhigt, Musik macht glücklich, Musik schweißt zusammen. Musik ist das wahre Heilmittel der Neuzeit.“ Diese zwei Sätze – es handelt es sich um ein Zitat eines Unbekannten – beschreiben gut, was Musik bewirken kann, finden die Valberter Schützen, die am kommenden Wochenende, vom 15. bis zum 17. Juli, ihr Schützenfest feiern. Musik sei „das Salz in der Suppe eines Schützenfestes“.

Valbert – Für ihr Schützenfest haben sich die Valberter verschiedene Musikvereine mit ins Boot geholt. Höhepunkt wird der Auftritt der Alpenbanditen „Selten war es so schwer, insbesondere für die klassische Marschmusik, die passenden Verpflichtungen eingehen zu können. Auch in den Kapellen und Musikzügen haben die letzten zwei Jahre Spuren hinterlassen. Vor allem für die Verpflichtung eines Spielmannszuges waren erhebliche Kraftanstrengungen von Nöten, nach mehr als 70 Kontakten, sind wir dann aber vier Wochen vor dem Fest noch vertragseinig geworden“, berichtet Dominik Busch, 1. Vorsitzender des Schützenvereins Valbert. Mittlerweile schon im zwölften Jahr begrüßen die Schützen die Musiker aus dem „Wend’schen“, den Musikverein Lyra. Beim Besuch der Orchesterprobe Anfang Juni sei spürbar gewesen, wie „heiß“ die Musiker rund um den ersten Vorsitzenden Tobias Wurm seien.

Im letzten Jahr ließen es sich die Musiker nicht nehmen, am eigentlich Festsamstag nachmittags vor der Hültekanne aufzuspielen. „Nicht nur uns hat die Musik gefehlt, sondern auch und vor allem den Musikern. Lasst euch ein Stück weit überraschen, denn mit den Altenhofern haben wir die ein oder andere kleine Überraschung erdacht“, verrät Dominik Busch. Für den richtigen Takt sorgt neuerdings Walter Sidenstein, der das Dirigat inne hat. Eine ungefähr 50-köpfige Gruppe aus den benachbarten Niederlanden begrüßen die Schützen bereits ab Freitagabend: „Hölter Jonge“ aus Merkelbeek. Ein Kontakt zu „Hölter Jonge“ entstand über die Valberter Jäger, die in diesem Jahr auf ihr 25-jähriges Bestehen zurückblicken können. So kam die Idee auf, sich und dem Verein ein kleines Geburtstagsgeschenk zu machen. Die Vorgespräche liefen bereits im vergangenen Herbst. Die Zimmer im „Haus am Ebbehang“ sind gebucht „und so freuen wir uns auf internationales Flair und einen sicherlich etwas anderen Impuls unserer niederländischen Gäste“, sagt Busch. Die Niederländer sind eine Musikgruppe, die ein abwechslungsreiches Programm bietet und für den klassischen Spaß während einer Party steht. Sie spielen originale Blasmusik aus dem tschechischen und deutschen Sprachraum. Mit dem mehrstimmigen Gesang führen sie auch Schlagermusik, Limburger Volksmusik und englische Evergreens auf.

Hunderte Telefonate und E-Mails für die „Perle der Spielmannsmusik“

Hunderte Telefonate und E-Mails waren in den letzten Wochen und Monaten von Nöten, um den Spielmannszug Hünningen von der Freiwilligen Feuerwehr Ense nach Valbert zu holen. Die Schützen bezeichnen die Gruppe als „Perle der Spielmannsmusik“. Das Örtchen Hünningen liegt auf halber Strecke zwischen Neheim und Werl. Knapp 70 Kilometer Anreiseweg nehmen die Musiker am Sonntag in Kauf, um den Jubiläumszug zu bereichern und abschließend den Großen Zapfenstreich zu spielen. „Dass wir in diesem Jahr mit unserem Schützenfest am dritten Juliwochenende wirklich mitten in den Ferien liegen, war bei allen Verpflichtungen eine echte Herausforderung“, sagt Dominik Busch. So sei es auch bei der Verpflichtung zweier Fanfarenzüge gewesen.

Am Samstagmittag spielt der Fanfarenzug aus Attendorn. Am Sonntag folgt der Fanfarenzug Meinerzhagen. Viele Jahre schon seien die Musiker „gerne gesehene Gäste im Ebbedorf“. Höhepunkt im musikalischen Programm ist der Auftritt der Alpenbanditen. „Geboren droben in den bayrischen Alpen — hausend in den abgelegenen Berghütten — führten fünf einsame Musikanten ein beschauliches Leben. Lebten sie doch ausschließlich von Weißwurst und bayrischen Haxen. Doch starkes Fernweh und frohlockender Weibsgesang brachte sie dazu, die fesche Dirn der Nachbarsalm zu entführen. Fortan wurden sie fürchterlich gejagt, und all das nur, wegen der so reizvollen Resi! Schnell nannte man sie die Alpenbanditen“, heißt es in der Ankündigung. Mit der feschen Dirn, der Quetsche und Gitarre sorgen sie mit ihren „O-zapft-is“-Ohrwürmern Stimmung. Sie spielen zünftige Erfolgsgaranten der Volksmusik, die bekannten Partyknaller vom Aprés-Ski und die Stimmungslieder vom Ballermann. Wenn am Sonntagabend das neue Königspaar den Eröffnungstanz bestreitet, dann zu der Musik von SAM, Sie lassen das Fest mit der passenden Musik am letzten Festtag ausklingen.