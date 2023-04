Alles Käsekuchen, oder was? Die beliebtesten Kuchen der Meinerzhagener

Von: Sarah Lorencic

Wenn der Käsekuchen ausverkauft ist, greift die Kundschaft auch gerne auf Teilchen zurück. Schweineohren, Nussecken oder Marmor-Kuchen sind auch beliebt. Aber der Käsekuchen ist immer als erstes ausverkauft, sagt Andrea Schwesinger. © Lorencic, Sarah

Aber bitte mit Quark und nicht mit Sahne! Der Käsekuchen ist der beliebteste Kuchen der Deutschen zum Kaffee. Das hat eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur ergeben.

Meinerzhagen – Auf die Frage „Wenn Sie in ein Café gehen, was sagt Ihnen persönlich am meisten zu?“ antworteten 19 Prozent mit Käsekuchen. Danach erst folgen Obstkuchen (16 Prozent), Sahnetorte (13 Prozent), Schokoladenkuchen (9 Prozent), Waffeln (6 Prozent) sowie Crêpes und Buttercremetorte (jeweils 5 Prozent). Und wie sieht das in Meinerzhagen aus?

Beim Bäcker mit Herz hat Olga Räbsch viele selbst gebackene Kuchen im Angebot – der Käsekuchen ist der Liebling. © Lorencic, Sarah

„Die Meinerzhagener sind einfach gestrickt und mit wenig zufrieden“, sagt eine 57-jährige Valberterin an der Kasse beim Bäcker mit Herz. „Käsekuchen“, sagt sie und schwärmt. „Oder Käse-Sahne-Torte!“ Mehr „Chichi“ braucht man in ihrer Heimat nicht zum Kaffee, ist sie sich sicher. Olga Räbsch kann den Trend nur bestätigen. Auch in ihrer Bäckerei geht der Käsekuchen am besten und ist meist immer ausverkauft. Um 15 Uhr konnte sie unter der Woche schon keinen mehr präsentieren. Dafür aber andere Tortenvariationen, die ihr Mann jeden Tag backt. Grundsätzlich aber gehe Kuchen gut in Meinerzhagen über die Ladentheke. Die einen essen vor Ort, die anderen nehmen die Kuchenvariationen mit nach Hause. In der Nachmittagszeit ist der Bäcker mit Herz aber immer gut gefüllt, sagt die Inhaberin.

Bienenstiech und Nussecken sind sehr beliebt in der Bäckerei Voss-Mühle, der Käsekuchen ist aber immer sofort weg. © Lorencic, Sarah

Auch bei der Bäckerei Voss-Mühle ist der Käsekuchen ein absoluter Renner. „Der Käsekuchen ist immer weg, wenn wir ihn haben“, sagt Verkäuferin Andrea Schwesinger. Täglich gebe es den Klassiker nämlich nicht, weil man den Kunden Abwechslung bieten möchte. Doch wenn es den Käsekuchen dann gibt, greifen die Kunden gut und gerne zu. Grundsätzlich gehe aber alles gut über die Ladentheke. Torten gibt es nicht in der Bäckerei, dafür fehlt die Kühlung, erklärt Schwesinger. Dafür gibt es viele Kuchen und Teilchen, die auch sehr beliebt sind. Genannt sei da die Nussecke, der Mohnstriezel oder auch der Bienenstich. „Und die Schweineohren“, ergänzt Andrea Schwesinger. In dem Familienunternehmen gibt es zusätzlich noch komplette kleine Küchlein zum Mitnehmen, die auch sehr beliebt seien. Kuchen mit Früchten oder ein klassischer Marmor reicht den Meinerzhagenern schon, wissen die Verkäuferinnen.

Doch die Betreiberin stellt auch fest, dass die Meinerzhagener gerne mal etwas Ausgefallenes zum Kaffee möchten – sei es ihre Windbeutel-Torte oder der Schoko-Mohn-Kuchen. Und: Saisonal geht auch immer gut. „Bald gibt es wieder Rhabarber-Baiser-Kuchen“, kündigt sie an.

Beate Maleks Käsekuchen ist die Spezialität im Kaffeeklatsch, wie die Inhaberin bestätigt. © Lorencic, Sarah

„Eine ausgewogene Diät ist ein Kuchen in jeder Hand“, steht im Kaffeeklatsch von Beate Malek an der Wand. Das Schild mit der Aufschrift „Kein Kuchen ist auch keine Lösung“ reiht sich ein in die Liste der Argumente für ein Stückchen, das man sich auch mal gönnen müsse. Beate Malek kann den Deutschland-Trend auch auf ihr Café herunterbrechen. Käsekuchen backt sie täglich ein-, manchmal sogar zweimal. „Das ist die Spezialität des Hauses, Käsekuchen geht immer“, sagt die Meinerzhagenerin.