Fronleichnamsprozession mit 250 Gläubigen

Die beiden katholischen Geistlichen Thorsten Rehberg und Gregor Myrda am geschmückten Altar, hinter der Monstranz, bei der Station am Wilhelm-Langemann-Haus.

Meinerzhagen - Zum ersten Mal fand am Donnerstag die traditionelle Fronleichnamsprozession in Meinerzhagen unter Beteiligung aller Gemeinden der Pfarrei (Grotewiese, Valbert, Meinerzhagen, Kierspe, Rönsahl) statt.

Auch evangelische Christen aus den Schwestergemeinden beteiligten sich. „Ein schönes Zeichen wachsender Verbundenheit zwischen den Konfessionen“, sagt dazu Pfarrer Thorsten Rehberg. „Insgesamt machten sich mehr als 250 Gläubige auf den Weg, der unter strahlendem Himmel und bei ausgezeichneter Laune von der Martinskirche über die Stationen Wilhelm-Langemann-Haus, Musikschule und Jesus- Christus-Kirche schließlich an der Marienkirche endete“, wird berichtet.

Dass es in diesem Jahr ganz besonders festlich zuging, lag nicht nur am Kirchenchor, der sich unter der Leitung von Maria Hartel von seiner besten Seite zeigte, sondern besonders auch an den Kommunionkindern in ihrer Festkleidung sowie den Messdienern: Mehr als 20 waren aus allen Gemeinden gekommen und trugen Fahnen, Weihrauch und Kerzen auf dem Prozessionsweg. Der Baldachin („Himmel“ genannt) wurde ebenfalls von Vertretern aus allen Gemeinden getragen. Pastor Myrda trug die Monstranz und Pfarrer Rehberg stimmte Lieder und Gebete an.

Vor knapp einem Jahr hatte sich die Pfarrei im Rahmen ihres Pfarreientwicklungsprozesses entschieden, die Fronleichnamsprozession nicht mehr getrennt in allen Orten, sondern an einem Ort zentral und für alle gemeinsam durchzuführen. Diese auch nach dem Weggang von Pastor Opahle notgedrungene Entscheidung habe sich als richtig und zukunftsweisend herausgestellt, heißt es. Der anschließende Imbiss, den der Meinerzhagener Gemeinderat organisiert hatte, trug dazu bei. Für die Messdiener gab es statt Würstchen erstmal ein Eis.

Thorsten Rehberg erklärt: „Das Fronleichnamsfest trägt nur im Deutschen einen sperrigen Titel: Im Mittelpunkt des Festes steht die Verehrung des eucharistischen Leibes Jesus Christus – von althochdeutsch ,lichinamo’, des Herrn; mittelhochdeutsch von ,was dem Herrn gehört’. Die gewandelte Brothostie wird dabei in einer kostbaren Monstranz – lateinisch ,monstrare’, zeigen – durch den Ort getragen und den Gläubigen gezeigt. Die Monstranz hebt die Wertigkeit des Leibes Christi hervor und macht ihn besser sichtbar."

Das Fest sei vor 800 Jahren in Belgien entstanden und stehe im engen Zusammenhang mit der mittelalterlichen Schau-Frömmigkeit. "In der Reformation wurde es in dem Streit zwischen den Konfessionen von beiden Seiten instrumentalisiert, heute jedoch steht wieder der gemeinsame Glaube und die Freude darüber im Mittelpunkt, dass Christen in der Messe beziehungsweise im Abendmahl dem auferstandenen Christus begegnen dürfen.“

Ein Fest und eine Prozession dieser Größenordnung erfordern einen großen Aufwand. In Absprache mit den kommunalen und Kreisinstitutionen müssen Ablauf und Wegstrecke sowie deren Absicherung geplant und umgesetzt werden. Die Pfarrei konnte dabei auf bewährte Ordner zurückgreifen. Sie wurde dabei von der Stadt Meinerzhagen (Bauhof), von den Meinerzhagener Schützen (Schützenpolizei) und Horst Kurte von der Polizei unterstützt, der außerhalb seiner Dienstzeit bereit war, zu helfen.