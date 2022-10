Alle Grundstücke bebaut, jetzt kommt die Straße

Von: Simone Benninghaus

Der Jomendorfer Weg soll ausgebaut werden. © Benninghaus, Simone

Am Jomendorfer Weg soll sich bald auch die Straße verändern.

Meinerzhagen - Eines der ersten Häuser am Jomendorfer Weg im seinerzeit neu geschaffenen Wohngebiet Werlsiepen war 2010 bezugsfertig. Inzwischen, zwölf Jahre später, sind alle Grundstücke, die an dieser Straße liegen, bebaut – eine Voraussetzung, um den endgültigen Ausbau der Straße vornehmen zu können. Die Ausschreibung für diesen Ausbau soll nun erfolgen, teilte Jürgen Tischbiereck vom zuständigen Fachbereich am Dienstag im Bau- und Vergabeausschuss mit.