Alkoholfahrt endet im Zaun einer Kindertagesstätte

+ © Klümper Die nächtliche Fahrt endete im Zaun der Kindertagesstätte. © Klümper

Meinerzhagen - Am späten Samstagabend fuhr ein alkoholisierter Fahrer in der Straße Zum Eickenhahn in den Zaun der dortigen Awo-Kindertagesstätte. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.