Alkoholabhängigkeit schon während der Wehrdienstzeit

Trinkbares aus dem Tank von Kampfflugzeugen

Von: Thomas Krumm

Teilen

Während der Wehrdienstzeit in Polen soll der angeklagte Meinerzhagener den Treibstoff von Kampfflugzeugen abgezapft und mit Wasser und Vitamin C versetzt haben, um das Gemisch dann zu trinken. © Harald Tittel/DPA

Wende im Gerichtsprozess gegen einen mutmaßlichen Waffenhändler aus Meinerzhagen: Möglicherweise erfüllt der 67-Jährige im Fall einer Verurteilung die Voraussetzung für eine Einweisung in eine Entzugsklinik. Laut Gutachter liege eine starke Suchterkrankung bei dem Mann vor.

Meinerzhagen – Vor dem Urteil gegen einen mutmaßlichen Waffenhändler aus Meinerzhagen ist noch offen, ob er im Falle einer Verurteilung ins Gefängnis oder in eine Entziehungsanstalt muss. In seinem Gutachten stellte der psychiatrische Sachverständige Dr. Nikolaus Grünherz zwar fest, dass der 67-jährige an einer Alkoholabhängigkeit leidet und mit dieser Suchtkrankheit eine der Voraussetzungen für die Einweisung in eine geschlossene Entzugsklinik erfüllt. Dafür müsste allerdings auch ein symptomatischer Zusammenhang zwischen den Straftaten und dem Alkohol- und Drogenkonsum bestehen. Anders gesagt: Der Angeklagte müsste seine Straftaten begangen haben, um seinen Konsum zu finanzieren.

Der Sachverständige trug deshalb mehrere Modellrechnungen vor, wie viel Geld der zumeist berufstätige 67-Jährige für seinen täglichen Alkoholbedarf gebraucht hat. Der Alkohol habe für ihn „den gleichen Stellenwert wie Kaffee gehabt“, gab ihn der Gutachter wieder. Dazu kommen mögliche Ausgaben für Marihuana und Kokain am Wochenende. Die Geldmittel habe er „mit seinen Waffenverkäufen verdient“, zitierte der Gutachter die Behauptung des Angeklagten, der mittlerweile auch ein ernsthaftes Interesse an einer Therapie zu haben scheint.

Die Einweisung in den geschlossenen Entzug sei für ihn „die letzte Rettung, um sich von der Sucht zu befreien“. Für seinen regelmäßigen Marihuana- und gelegentlichen Kokainkonsum gibt es allerdings keine objektiven Beweise jenseits seiner eigenen Angaben. Vor allem Kokain ist bekanntlich sehr teuer.



Alkoholabhängigkeit schon während der Wehrdienstzeit

Der Sachverständige schilderte weitere Details aus dem Leben des Angeklagten: Einen kräftigen Schub in Richtung Alkoholabhängigkeit versetzte ihm offenbar die Zeit als Wehrpflichtiger in der polnischen Armee. Damals wartete er Raketen und andere Munition von MIG-Kampfflugzeugen. Da diese offenbar mit reinem, unvergällten Spiritus betankt wurden, zapften die Wehrpflichtigen die Tanks an und versetzten den Stoff mit Wasser und Vitamin C, damit das Zeug trinkbar wurde. Der Angeklagte hatte damals Glück, dass er nicht wegen Sabotage angeklagt wurde. Man begnügte sich mit 21 Tagen Arrest. Später setzte er seinen Alkoholkonsum in Zeltlagern seiner Motorradclique fort. 1989 zog die Familie nach Meinerzhagen um, wo bereits eine Tante wohnte.



Wie tiefgreifend ist die Alkoholabhängigkeit des Angeklagten? Es gab offenbar Phasen in seinem Leben, wo er es schaffte, abstinent zu leben. Nicht etwa im Gefängnis: Auch dem Gutachter erzählte der Angeklagte, wie er im Knast zehn Liter Wein für eine zünftige Weihnachts- und Silvesterfeier gebraut hatte. Andererseits trank er vor längeren Autofahrten nach Polen keinen Alkohol.

Auch nach dem Verlust seines Führerscheins war er wegen ständig drohender Kontrollen scheinbar in der Lage, über längere Zeiträume hinweg abstinent zu leben. Sein Nachbar, der ihn vielfach zur Arbeit gefahren hatte, berichtete aber, wie die beiden es mit viel Alkohol krachen ließen, als der Führerschein wieder da war.



Sucht möglicherweise ein Mittel gegen den Ordnungsdruck

In einer gewissen Disziplin und Ordnungssucht zeigt sich eine andere Seite des Charakters des 67-Jährigen. Alle Zeugen berichteten von seiner äußerst ordentlichen Wohnung. Man hätte dort vom Boden essen können, erinnerte sich ein Zeuge. Der Gutachter äußerte die Hypothese, dass der Angeklagte den Alkohol als Mittel gegen seinen Ordnungsdruck einsetzte. Als weiteren Zug seiner Persönlichkeit benannte der Sachverständige die Sammlerleidenschaft des 67-Jährigen, der seine ganze Wohnung mit Waffen dekoriert hatte. Er sei stolz darauf, diese Waffen zu besitzen, erklärte er gegenüber dem Gutachter. Eine „aggressive Motivation“ sei damit nicht verbunden. Er sehe nur den Gegenstand als solchen.



Für das Gericht ergibt sich am Ende der Hauptverhandlung eine Gemengelage von unterschiedlichen Aspekten, die vor dem Urteil gewürdigt werden müssen. Selten war es so deutlich, dass eine mündliche Hauptverhandlung vor Gericht weit über das hinausgeht, was sich aus den Akten ergibt.