Ein ganzer Tag im Zeichen des „Radelns“

Von: Gertrud Goldbach

Caroline Matheo, Ria und Steffen Höll hatten jede Menge Spaß mit den Kleinen auf den Bobbycars. © Gertrud Goldbach

Bobbycarfahren, Fahrradcheck, Gewinnspiele oder Beratung rund um Fahrradbeleuchtung – das Angebot beim Aktionstag des Stadtradelns auf dem Otto-Fuchs-Platz war groß.

Meinerzhagen - Die meisten Interessenten rund um das Fahrrad waren am ADFC-Stand zu finden. Neben Broschüren gab der Club auch Tipps zu Radtouren. Eine hatte er für diesen Tag vorbereitet, eine Zwei-Seen-Tour.

Holger Körby und Rolf Freitag führten die zehn Mitfahrerinnen und Mitfahrer über Nebenstraßen und gut zu befahrenen Waldwegen zur Lingesetalsperre und zur Bruchertalsperre. Doch die ADFC-Gruppe will sich nicht nur um Fahrradtouren kümmern, auch will sie sich dafür einsetzen, dass es in Meinerzhagen und Umgebung bald mehr Fahrradwege gibt.



Direkt neben dem ADFC-Stand wartete Polizeihauptkommissar André Ohle von der Polizeistation Meinerzhagen. Er schaute bei den Rädern auf ihre Verkehrssicherheit und gab hilfreiche Ratschläge.



Während sich die Erwachsenen für alles rund ums Fahrrad interessierten, hatten die Kinder Spaß beim Bobbycarfahren. Metheo und Ria waren von den kleinen bunten Autos nicht mehr wegzubekommen. Was bei den Motorradfahrern Benzingespräche sind, sind bei den Radfahrern Gespräche rund um Watt, Newtonmeter und Reichweite. Ganz vertieft standen Burkhard Lahme und Manfred Kukulies bei ihren E-Bikes und tauschten ihre Erfahrungen aus.



Stadtmarketing und Klimaschutzmanager für Orga verantwortlich

Kristin Becker und Davina Falz hatten im Namen des Stadtmarketingvereins gemeinsam mit Klimaschutzmanager Eric Ludewig maßgeblich zur gelungenen Veranstaltung beigetragen und waren an diesem Tag unter anderem an einer Selfiestation aktiv, bei der Fotos für Instagram „geschossen“ wurden.

Die Firma BUM (Busch und Müller) durfte bei solch einem Event nicht fehlen. Firmenchef Guido Müller war selbst am Stand zu finden und gab Tipps zur richtigen Fahrradbeleuchtung. Bis zu 150 Lux hell ist die beste Lampe in seiner Produktauswahl, und als Weltneuheit bietet BUM einen Kurvenlicht-Assistent an.

Viele der Besucher kamen mit dem Rad zum Otto-Fuchs-Platz. Auf dem Platz verteilt gab es Sitzgelegenheiten und Tische für die Besucher. Hier konnten sie sich stärken oder etwas trinken, bevor sie wieder ihre Heimreise antraten. Gesunde Snacks gab es für die Besucher, Cardio-Training sowie ein BMX-Balance-Herausforderungs- und Ausdauertest.



268 Teilnehmer radeln derzeit aktiv beim Stadtradeln in Meinerzhagen mit, und bislang sind sie insgesamt 24 000 Kilometer gefahren.