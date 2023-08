Patienten halten es mit Terminen nicht immer genau

Von: Frank Zacharias

Immer häufiger bleiben Termine laut Ärzteverband ungenutzt. Das führt zu Problemen, unter denen auch Akutpatienten leiden könnten. © Lars Berg

Wenn Patienten vergebene Termine nicht einhalten, bringt das die Arztpraxen in erhebliche Schwierigkeiten.

Meinerzhagen – Ob Hexenschuss, Übelkeit oder Gliederschmerzen: Wer den Hausarzt seines Vertrauens aufsuchen muss, sollte oftmals viel Zeit mitbringen. Einige Praxen versuchen zwar, den Aufenthalt im Wartezimmer mittels Terminvergaben so kurz wie möglich zu halten, aber das gelingt nicht immer. Und das liegt manchmal an jenen Patienten, die gar nicht da sind. Die Sache ist kompliziert, wie eine Nachfrage in den heimischen Praxen ergab.



In der vergangenen Woche hatte Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), mit der Forderung nach einer Ausfallgebühr für nicht wahrgenommene Termine für Aufsehen gesorgt. Er handelte sich umgehend Kritik der Kassenärztlichen Vereinigung sowie der Deutschen Stiftung Patientenschutz ein, die ihm versuchte Abzocke vorwarfen. Dabei ist das Problem versäumter und nicht abgesagter Termine auch in Meinerzhagen spürbar.



Erst in dieser Woche war das Thema etwa im Multimedicum in großer Runde diskutiert worden, wie der dort praktizierende Allgemeinmediziner Claudius Bertram sagt. Im Multimedicum würden Termine für akute Fälle freigehalten, zusätzlich würden Termine für planbare Untersuchungen oder Behandlungen vergeben. „Patienten, die diese Termine nicht wahrnehmen, blockieren dringend notwendige Zeiten“, sagt Bertram. Das gesamte Konstrukt gerate aus den Fugen, wenn kurzfristig Zeiten verschoben werden müssen. Wegen des komplexen Terminsystems führe das dann teilweise zu Wartezeiten für andere Patienten. „Die Planbarkeit wird zerstört“, sagt Bertram, der mit seinen Kollegen auch bereits eine mögliche „Kostennote“ besprochen hat, wie sie etwa bei Zahnärzten üblich sei (siehe Info-Kasten) – sozusagen als kleine Motivation, vereinbarte Termine auch tatsächlich wahrzunehmen.



Noch ist es aber nicht so weit – und dass das Multimedicum in Anbetracht dieses Problems ganz auf Terminvergaben verzichtet, schließt Claudius Bertram aus. „Der Anspruch der Patienten ist dramatisch gestiegen. Man will nicht warten und fordert von den Ärzten Flexibilität.“ Ihren eigenen Terminkalender aufgrund einer Erkrankung anzupassen, sähen viele nicht mehr ein. Claudius Bertram nennt ein Beispiel: „Uns rufen Menschen an, die einen Akut-Termin benötigen, dann aber um 9 Uhr nicht in die Praxis kommen können, weil sie noch arbeiten müssen. Das ist beinahe Alltag.“



In der Praxis angekommen sei die Toleranzgrenze aber niedriger. Erst Corona, dann ein Krieg, der wie aus dem Nichts kam, und eine hohe Teuerungsrate: „In der Gesellschaft nehmen die Ängste zu. Das führt auch zu aggressiverem Verhalten und in unserer Praxis auch zu immer häufigeren verbalen Angriffen auf unsere Arzthelferinnen“, berichtet Bertram. „Da haben wir die Aufgabe, Ruhe in die Sache zu bringen.“ Termine, wenn sie denn wahrgenommen werden, könnten da helfen, sagt der Mediziner.



Von keinerlei Problemen mit abgesagten Terminen berichtet indes Holger Reimann. Das wundert kaum, denn: In seiner Praxis werden grundsätzlich keine Termine vergeben – mit Ausnahme von EKG- oder Blutdruckuntersuchungen. „Die werden dann auch wahrgenommen. Und wenn nicht, im Regelfall abgesagt“, so Reimann, der seinen Patienten maximal einmal hinterhertelefonieren müsse, wenn sie etwa ein Langzeit-Blutdruckmessgerät nicht pünktlich zurückbringen.



Von Terminvergaben in Hausarztpraxen hält er hingegen nicht viel. „Ich habe schon vor 32 Jahren, als ich die Praxis eröffnete, beschlossen, keine Termine zu vergeben“, sagt der Allgemeinmediziner. „Ich kann ja nicht sagen, wem wann die Hexe schießt oder wann der Patient Atemnot hat. Da machen Termine aus meiner Sicht keinen Sinn.“



Ein weitaus größeres Problem sind laut Reimann die Alternativen, die sich Patienten suchen, um lange Wartezeiten bei den Hausärzten zu umgehen: die falsche Nutzung der Notaufnahmen. „Da hoffen dann viele, eventuell gleich eine Facharztbehandlung zu bekommen. Das funktioniert so aber nicht“, sagt Holger Reimann, für den aber besonders die Fachärzte unter Terminabsagen leiden. „Bei Wartezeiten von einem Dreivierteljahr sollten die sich darauf verlassen können, dass die Patienten dann auch kommen“, sagt Holger Reimann.



Ausfallhonorar Ausfallhonorare von Arztpraxen für verpasste oder abgesagte Arzttermine sind laut der Verbraucherzentrale schon jetzt möglich – allerdings nur in Ausnahmefällen. Etwa, wenn Patienten ohne Terminabsage nicht erscheinen und die Praxis für größere Termine nicht kurzfristig einen Ersatzpatienten einbestellen könne. „Bei festen Terminen sollte die Absage schriftlich oder per E-Mail erfolgen, damit diese belegt werden kann“, heißt es von den Verbraucherschützern.