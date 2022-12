Adventsmarkt und Cola-Trucks in Meinerzhagen: Das Programm

Von: Frank Zacharias

Teilen

Der Adventsmarkt rund um die Jesus-Christus-Kirche lockt die Besucher wieder nach Meinerzhagen. © Luitgard Müller

Gleich doppelt vorweihnachtlich wird´s an diesem Wochenende in Meinerzhagen: Am Samstag und Sonntag findet der Adventsmarkt rund um die Jesus-Christus-Kirche statt, am Sonntag kommen die Coca-Cola-Trucks in die Volmestadt.

Meinerzhagen - Der Adventsmarkt verspricht an diesem Wochenende weihnachtlichen Glanz rund ums Gotteshaus an der Kirchstraße. Der Stadtmarketingverein als Veranstalter konnte mehr als 30 Aussteller gewinnen, die sich am Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr Markt präsentieren.

Das Angebot reicht dabei von Handwerksarbeiten über Speisen und Getränke bis hin zu verschiedenen Deko-Artikeln. Im Obergeschoss des Gemeindehauses wird wieder ein Kreativmarkt zu finden sein, die die vielen Buden und Stände auf dem Kirchplatz ergänzt.

Dass das breite kulinarische Angebot niemanden hungrig oder durstig nach Hause gehen lässt, versteht sich von selbst. Dabei setzt der Stadtmarketingverein nicht nur auf das Angebot der Vereine, sondern auch auf ein buntes Rahmenprogramm, an dem sich fünf Chöre und vier weitere Musikgruppen beteiligen. Ein Großteil des Programms findet in der Kirche statt, soll aber akustisch nach draußen übertragen werden. Und für Kinder ist natürlich auch der Nikolaus wieder vor Ort: Er wird an beiden Tagen um 14 und 16 Uhr Leckereien verteilen.



Coca-Cola-Trucks: Nur zwei Standorte in ganz NRW

Zucker in eher flüssiger Form gibt´s indes am Sonntag auf dem Otto-Fuchs-Platz, wenn die Coca-Cola-Trucks dort Station machen und damit sicher auch Besucher aus der ganzen Region anlocken werden. Denn: Meinerzhagen ist eine von nur zwei Städten in NRW, die in diesem Jahr von den beleuchteten und von vielen Ständen begleiteten Lastwagen angefahren werden. Bis zu 10 000 Gäste zählte man in einzelnen Kommunen bereits. Mit so vielen rechnen die heimischen Ordnungsbehörden zwar nicht – auf eine „mittlere vierstellige Zahl“ bereitet man sich dennoch vor, sodass besondere Maßnahmen zur Entlastung der Innenstadt geplant sind.



Hauptstraße am Sonntag gesperrt

Wichtig dabei für Bewohner der Innenstadt: Am Sonntag wird die Hauptstraße von 8 bis 21 Uhr im Bereich zwischen Kreisel an der Stadthalle und Einmündung Prumbomweg für den Verkehr gesperrt. So sollten etwa Anwohner ihre Fahrzeuge besser außerhalb der geplanten Sperrung parken. Mit der Sperrung reagiert die Stadt auf die zu erwartenden Besuchermassen, die zwischen Otto-Fuchs-Platz und Jesus-Christus-Kirche pendeln könnten.

Der Weihnachtstruck kommt auch in die Volmestadt. © Gero Breloer/ Coca-Cola

Zu frühzeitigen Steuerung der Gäste hat der Stadtmarketingverein an Pollmanns Eck bereits zwei Hütten aufgebaut, in denen es Getränke und Snacks geben soll. Hintergrund: In der „Weihnachtslandschaft“, die der Brausehersteller vor der Stadthalle aufbauen will, werde es zwar Cola geben, aber keine warmen Getränke oder gar Speisen. Zu erwarten ist also, dass sich viele Besucher anschließend auf dem Adventsmarkt stärken wollen – der bereits ohne Parallelveranstaltung regelmäßig gut besucht ist. Die Buden an Pollmanns Eck soll diese Besucher „abfangen“ und notfalls sogar von einem Gang zur Kirche abhalten. „Wenn es auf dem Kirchplatz zu voll wird, müssen wir ihn für weitere Besucher sperren“, kündigte Monika Hoffmann vom Ordnungsamt bereits im Vorfeld an. Ob es dazu aber wirklich kommen muss, bleibt abzuwarten.