Acrylmalerei und vieles mehr bei Ausstellung der Hobbykünstler

Von: Luitgard Müller

„Mit der Acrylmalerei habe ich ganz unerwartet eine Beschäftigung gefunden, bei der ich wunderbar entspannen kann,“ freut sich Yvonne Spreemann, die bei der Ausstellung der Hobbykünstler am 5. und 6. November in der Stadthalle erstmals ihre Arbeiten präsentieren wird.

Meinerzhagen – Angefangen hat alles während des bedrückenden Corona-Lockdowns, als sie nach einer Möglichkeit suchte, die Zeit gemeinsam mit ihren Kindern, damals zwei und fünf Jahre alt, möglichst sinnvoll und unterhaltsam zu nutzen. Sie entschied sich für Acrylfarben, die vielseitig einsetzbar und gut zu verarbeiten sind, schnell trocknen und auf Papier, Leinwand, Pappe und Holz verwendet werden können.

Kaum waren Farbtuben, Malgründe und Pinsel eingetroffen, begann das faszinierende Spiel mit den Farben, das Mutter und Kinder gleichermaßen begeisterte und mit Strukturpasten und anderen Materialien auch noch erweitert werden konnte. Schon die ersten Experimente eröffneten ihnen einen Kosmos neuer unbegrenzter Gestaltungsmöglichkeiten.



Heute geht der Nachwuchs in den Kindergarten und die Schule. Die gemeinsamen Malaktionen sind seltener geworden, aber immer noch sehr beliebt. Und Yvonne Spreemann, die selbständig einen Büroservice betreibt, gönnt sich abends nach getaner Arbeit bei einer Tasse Tee gern noch ein paar Stunden mit ihrem Hobby. „Das ist meine Zeit. Da kann ich die Gedanken schweifen lassen und bin ganz bei mir.“



Hobbykünstler des oberen Volmetals

Die Hobbykünstler des oberen Volmetals veranstalten am 5. und 6. November wieder ihre Ausstellung in der Meinerzhagener Stadthalle. Jeweils von 11 bis 18 Uhr wollen sie dem Publikum ihre handgefertigten Werke präsentieren. Geboten werden soll auch in diesem Jahr ein breites Spektrum der Kreativität – von Malerei bis Keramik, von Textil bis Holz, von Perlenkunst bis Tiffany und vieles mehr. In diesem Jahr erhalte die Ausstellung durch die zusätzliche Teilnahme von zwei Malern aus der niederländischen Partnerstadt Kampen internationales Flair. Eine Neuerung in diesem Jahr sind die 90-minütigen Workshops für acht- bis zwölfjährige Kinder. Die Teilnahme kann aber nur nach vorheriger Anmeldung per Mail an die Mail-Adresse hobbykuenstler.volmetal@gmail.de erfolgen. Eine Teilnehmergebühr wird nicht erhoben, für jedes Werkstück fallen Materialkosten in Höhe von fünf Euro an.