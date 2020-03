Achtung Autofahrer: Zwei Sperrungen in Meinerzhagen

Meinerzhagen - Autofahrer müssen sich heute auf gleich zwei Sperrungen im Meinerzhagener Stadtgebiet einstellen.

Zeitlich überschaubar ist dabei die Sperrung der Kreisstraße 4, wo heute in der Zeit von 9 bis 13 Uhr durch die Regionalniederlassung Südwestfalen Bodenuntersuchungen durchgeführt werden.

Die Arbeiten sollen in zwei Abschnitten ausgeführt werden: Der erste liegt zwischen der Einmündung Nordhellen und Hardenberg, der zweite zwischen Hardenberg und Möllsiepen. Der Bus könne in dem Zeitraum die Baufelder nicht passieren, sodass der Linienverkehr dort nicht stattfinden kann. Der Kleinbus ALF kann den Arbeitsbereich nur auf Anfrage vor Ort und mit Einschränkungen durchfahren“, heißt es von Straßen.NRW.

Arbeiten an B54 für zwei Monate geplant

Weitaus aufwendiger gestaltet sich die Fahrbahnsanierung der Oststraße (B54) zwischen der Einmündung Birkeshöhstraße und Neuebrücke in Kierspe. Die Bundesstraße wird in diesem Bereich für den Verkehr vollgesperrt, Umleitungen sind ausgeschildert. Zwei Monate sind für die etwa eine Million Euro teure Maßnahme veranschlagt. Unklar ist noch, ob die Vollsperrung ebenfalls so lange andauert oder zwischenzeitlich zumindest teilweise oder an Wochenenden befahrbar sein wird.