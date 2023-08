Uhren, Taschen und mehr: Wo Accessoires auf Handwerk treffen

Meinerzhagener Markthändler

+ © Lorencic, Sarah Ratjikhil Sardar betreibt seinen Stand auf dem Wochenmarkt seit 15 Jahren. Er verkauft Gürtel, Handtaschen, Handyhüllen, Batterien und vieles mehr. © Lorencic, Sarah

An diesem Stand am äußeren Rand des Wochenmarktes gibt es auf vielen Metern eine große Auswahl verschiedenster Produkte, die zum Stöbern einladen. Und auch einen Service, den viele Marktbesucher gerne nutzen.

Meinerzhagen – Zig verschiedene Gürtel für Männer wie für Frauen. Handtaschen in jeder vorstellbaren Farbe und Größe und auch für Männer – aus echtem Leder oder auch anderen Materialien, die zum Teil bunt und floral bedruckt sind: „Eine Sommertasche für Frauen“, sagt Ratjikhil Sardar zu einer Tasche mit floralen Motiven. Dann gibt es noch allerhand Praktisches. Handyhüllen für wohl jedes gängige Handymodell, Akkukabel und Batterien. Am Ende des Tisches gibt es eine Auswahl an Armbanduhren für Frauen, Männer und Kinder.

+ Ersatzteile und Werkzeug für die Uhren der Kunden. © Lorencic, Sarah

Das Herzstück aber liegt ganz versteckt mittig hinter dem Stand. In mehreren kleinen Kisten liegen Werkzeuge, Uhrenarmbänder und Batterien. Ein Service, den viele Marktbesucher nutzen, oft auch spontan: den Uhrenbatteriewechsel. Aber der Inhaber Ratjikhil Sardar kann noch mehr. Wenn er die passenden Ersatzteile hat, kann er auch das Glas wechseln, das Armband tauschen oder in der Länge verändern. Während die Kunden ihren Einkauf erledigen, lassen sie ihre Uhr kurz bei Ratjikhil Sardar.

+ Uhren für Frauen, Männer und Kinder gibt es hier. © Lorencic, Sarah

Der 40-Jährige kommt aus Meinerzhagen, seine familiären Wurzeln liegen in Afghanistan, wo er auch geboren wurde. 1998 kam er nach Deutschland. Schon sein Vater versuchte Fuß zu fassen in der neuen Heimat, in dem er auf Märkten als fliegenden Händler unterwegs war. Ratjikhil Sardar gehört aber seit mehr als 15 Jahren zum festen Bestandteil auf dem Otto-Fuchs-Platz.

+ Handtaschen in jeder Größe und Farbe gibt es am Stand von Ratjikhil Sardar. © Lorencic, Sarah

Neben Meinerzhagen beschickt er auch die Märkte in Attendorn und Altena und ist Teil von Kirmessen und Stadtfesten. Wenn in Meinerzhagen Kirmes ist, ist er auch jeden Tag da, sagt er.