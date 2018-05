Klassentreffen mit „Hahn im Korb“

Valbert - „Das ist für uns jedes Mal eine Art Wellnessurlaub.“ Mit einem herzlichen Lachen beschreibt Roswitha Pöpping das Lebensgefühl, das sie und ihre ehemaligen Mitschülerinnen bei ihrem Aufenthalt am Koppenkopf haben. Zu zehnt war die Gruppe am Mittwoch zum alljährlichen Treffen für zwei Tage zusammengekommen.

Mehr als 20 Aufenthalte im Haus „Am Ebbehang“ bekamen die Frauen, die im Jahr 1964 aus der vor Jahren geschlossenen Mädchenrealschule „Helene Lange“ in Bochum entlassen wurden, aus der Erinnerung zusammengezählt. Immer mit dabei, so auch am Donnerstagmittag beim Gespräch mit der Meinerzhagener Zeitung, ihr Klassenlehrer Heinz Schwalm und seine Ehefrau.

Er übernahm die reine Mädchenklasse im Jahr 1961, nachdem zuvor Grundschüler seine Unterrichtsmethoden erleben konnten. Die wiederum trafen damals offensichtlich den „pädagogischen Nerv“ der Mädchen. Mit viel Freude erzählten die Mitglieder der Gruppe dementsprechend von den „flotten Sprüchen“ und der „lockeren Art“, aber auch von der nötigen Strenge und Ernsthaftigkeit, wenn es ums Lernen ging.

Und nicht unerwähnt blieb natürlich eine Erinnerung der Mädchen, die heute selbst um die 70 Jahre alt sind: „Er hatte so schöne blaue Augen.“ Nicht verlegen, aber doch positiv berührt durch diese Aussagen, revanchierte sich dann der rüstige Pädagoge postwendend. „Die funktionierten im Unterricht besser als zuvor die Jungen.“

Heinz Schwalm gibt den Diskjockey

Nicht ganz so selbstverständlich in der damaligen Zeit, wenn man auf die Unterrichtsfächer schaute. Physik, Chemie und Mathematik waren da die Schwerpunkte. Auch im außerschulischen Alltag Gebiete, die Heinz Schwalm interessieren. „Ich habe mich immer für technische Neuheiten interessiert.“ Ebenso ist die Holzschnitzerei ein Hobby von Heinz Schwalm, genau wie die Musik. Oldies aus dem Schlagerrepertoire, aber auch die Klassik von Beethoven und Mozart. So „vorbelastet“, verwundert es nicht, dass „Lehrer Schwalm“ am Abend zuvor den Diskjockey gab und damit für musikalischen Schwung beim Klassentreffen sorgte.

Die Besuche im Haus „Am Ebbehang“ sind für die Gruppe, die im Schnitt aus den auch in der vergangenen Woche wieder angereisten rund zehn bis zwölf Personen besteht, ein Stück lebendige Vergangenheit. „Wenn wir den Fuß in die Tür vom Haus Am Ebbehang setzen, sind wir in unsere Jugend versetzt“, so Roswitha Pöpping. Noch bevor die offizielle Wiedereröffnung der gemütlichen Unterkunft durch das Ehepaar Zisick erfolgte, hatten sich die „Mädchen“ schon um die Buchung gekümmert. „Sie waren die ersten festgebuchten Gäste“, weiß Detlef Zisick zu berichten.

Der wiederum freute sich über die schon jetzt gemachte Zusage der zufriedenen Gäste, im nächsten Jahr wiederzukommen.